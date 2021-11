Obtenez Mohamed Salah à marquer et Liverpool à gagner à 40/1 avec la nouvelle offre client de William Hill

Liverpool se rend au London Stadium pour affronter West Ham de haut vol et son homme vedette a été dans une forme incroyable cette saison.

William Hill offre aux nouveaux clients des chances énormes pour Mohamed Salah de marquer et Liverpool de gagner.

.

Salah a marqué en dix matchs consécutifs pour Liverpool cette saison – un record de club

William Hill – Obtenez Mo Salah pour marquer et Liverpool pour gagner à 40/1*

West Ham a conquis ses phases de groupes européennes et a déjà assuré sa place en huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Leurs performances dominantes ont également été observées en Premier League et ils se situent juste à deux places derrière Liverpool qu’ils affrontent dimanche.

L’équipe de David Moyes cherchera à maintenir cette forme contre une équipe de Liverpool qui n’a pas encore perdu en championnat et qui a son propre énorme invincibilité.

L’équipe de Jurgen Klopp a de nouveau remporté la victoire contre l’Atletico Madrid au cours de la semaine et s’est rendue à West Ham dans le but de maintenir la pression sur Chelsea qui est juste au-dessus d’eux dans le tableau.

Mohamed Salah a incroyablement bien joué tout en dépassant de nombreux records de buts pour le club tout en marquant pour la première fois lors de dix matches consécutifs.

Il a déjà marqué dix buts en championnat et maintenant, William Hill lui offre d’énormes chances d’en marquer un autre et à Liverpool de continuer à gagner.

Comment réclamer…

Inscrivez-vous en utilisant EPSA40 dans la section Code promotionnel Ajoutez Salah au score et Liverpool pour gagner @ 40/1 à votre coupon de pari et placez un pari de 1 £. Si votre pari est gagnant, il apparaîtra comme « Annulé » sur votre bulletin de pari et nous paierons 40/1 en paris gratuits dans les 48 heures

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ CITY POUR GAGNER ET RONALDO ET GREALISH POUR MARQUER À 16/1

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPSA40. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 12h00 le 4 novembre 2021 jusqu’à 16h30 le 7 novembre 2021. Max 1 £ pari à 40/1. Retours payés sous forme de paris gratuits de 4 x 10 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. 18+ begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

Aperçu Premier

Les buts du derby de Manchester à gogo, Aubameyang tire à nouveau, Salah marque

BOOST ALIMENTAIRE

Pierre-Emerick Aubameyang marquera pour la première fois à 25/1 avec la spéciale 888Sport

BOOST DE PRIX

Obtenez West Ham à gagner à 33/1 OU Liverpool à gagner à 8/1 avec 888sport special

SPÉCIAL BORD

Ronaldo et Grealish marquent et City gagne à 16/1 avec Paddy Power

BOOST DE PRIX

Faites gagner Man United au 25/1 OU Man City à gagner au 9/1 avec 888sport special

BOOST D’ÉCHANGE

Obtenez 60 £ de paris gratuits pour la Breeders’ Cup avec l’offre spéciale nouveaux clients de Betfair