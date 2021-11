Obtenez My Drogo pour gagner Super Alloys Novices’ Chase à Cheltenham vendredi à 6/1 au lieu de 1/3 avec la nouvelle offre client de 888Sport

Vendredi, il y a une course de trois chevaux lors de la réunion de Cheltenham, qui comprend My Drogo, entraîné par Dan Skelton, qui est le favori pour la poursuite.

Monté par Harry Skelton, le favori se heurte à un seul adversaire Gin On Lime avec Rachael Blackmore à son bord.

Harry Skelton célèbre sa victoire au Betway Mersey Novices’ Hurdle sur My Drogo lors de la grande fête nationale

My Drogo

My Drogo entre dans cette course après quatre victoires consécutives, notamment lors de la réunion Grand National de Grade 1 dans la haie des novices.

La course démarre plus tard cet après-midi lors du meeting de 14h20, juste avant l’immense Cross Country Handicap Chase.

Il part à la chasse pour la première fois aujourd’hui et pourrait être une nouvelle star au sein de l’hippodrome de Cheltenham avant une énorme saison.

Gin On Lime est juste terminé après que le troisième cheval et la chance extérieure Fancy Foundations ont été déclarés non-partants.

