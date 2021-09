Obtenez Paramount Plus et Showtime pour 10 $

Il y a maintenant tellement de services de streaming que la personne moyenne n’envisagerait jamais de s’abonner à tous. Par conséquent, il n’est pas surprenant que certains services de streaming adoucissent l’accord pour attirer de nouveaux abonnés. Par exemple, plus tôt cette semaine, Paramount Plus et Showtime se sont associés afin de lancer un forfait à prix réduit qui comprend l’accès aux deux services de streaming.

Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir des abonnements à Paramount Plus et Showtime pour aussi peu que 9,99 $ par mois. Le plan Essential a des annonces limitées, mais vous économiserez 5,99 $ par mois en regroupant. Si vous ne voulez pas de publicités, le forfait Premium coûte 12,99 $ par mois, ce qui est 7,99 $ moins cher que l’abonnement aux deux services séparément. Le forfait Premium comprend également l’accès aux stations d’information locales et la possibilité de télécharger vos émissions pour les regarder hors ligne plus tard.

Comment obtenir le forfait Paramount Plus + Showtime

Le logo du nouveau service de streaming Paramount+ de ViacomCBS. Source de l’image : Paramount

ViacomCBS, qui possède à la fois Paramount et Showtime, indique que ces tarifs de lancement ne seront disponibles que jusqu’au 20 octobre. Si vous souhaitez bloquer le taux inférieur, vous devrez agir rapidement. Vous pouvez le faire en accédant à la page des plans Paramount Plus et en sélectionnant « OBTENIR MAINTENANT » au bas de la page. Cela devrait changer les plans disponibles pour les forfaits Showtime. Il est facile de savoir si vous payez pour un forfait ou non, car les forfaits indiquent chacun « + SHOWTIME » dessus.

Même à 12,99 $ par mois pour les forfaits sans publicité, ce sont des prix vraiment compétitifs. HBO a peut-être plus de cachet que Showtime, mais un abonnement sans publicité à HBO Max vous coûtera 14,99 $. Certains des meilleurs programmes actuels de Showtime incluent des émissions comme Billions, The Chi, The L Word: Generation Q, American Rust et le prochain redémarrage/suite de Dexter, New Blood.

Paramount Plus propose également une programmation originale, mais le véritable attrait est la vaste bibliothèque de contenu de CBS, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Network, MTV, VH1 et BET. Tout, de All That à Chappelle’s Show en passant par Cheers et la Ligue des champions de l’AFC, est disponible.

Si vous choisissez de profiter de cette offre, vous serez apparemment bloqué sur le prix du forfait tant que votre abonnement est actif (ou éventuellement jusqu’à ce que ViacomCBS augmente le prix de l’un ou l’autre service). ViacomCBS n’a pas dit ce qu’il adviendrait du prix du bundle après le 20 octobre, mais il augmentera presque certainement. Si vous avez un intérêt, ce pack pourrait valoir le détour.