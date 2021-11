Obtenez plus de vitesse et de couverture avec 70 $ de réduction sur un maillage Wi-Fi 6 de TP-Link

Les systèmes Wi-Fi maillés sont l’un des meilleurs moyens de vous assurer d’avoir une excellente couverture Wi-Fi dans toute la maison. Le TP-Link Deco X20 est une méga affaire sur un système maillé à seulement 200 $ pour trois nœuds avec une couverture totale de 5 800 pieds carrés. Ce kit maillé est livré avec trois nœuds double bande avec des vitesses AX1800 et fonctionne parfaitement avec les appareils Wi-Fi 6 ainsi qu’avec les appareils Wi-Fi plus anciens.

Le TP-Link Deco X20 peut vous aider à garder votre maison connectée même si vous avez beaucoup de terrain à couvrir ou si vous avez simplement un aménagement de maison avec beaucoup d’interférences. Les meilleurs systèmes Wi-Fi 6 maillés comme le Deco X20 utilisent plusieurs petits nœuds pour couvrir entièrement votre maison avec une couverture Wi-Fi plutôt que de compter sur un seul routeur pour faire tout le travail. Cela permet également de créer des nœuds plus petits qui peuvent être facilement cachés dans la maison.

Le Deco X20 est livré avec le logiciel HomeCare de TP-Link qui fournit une protection antivirus pour l’ensemble de votre réseau. HomeCare est gratuit et peut être facilement configuré et géré via l’application Deco sur Android. De plus, HomeCare inclut des contrôles parentaux avancés pour vous permettre de gérer la façon dont votre famille utilise Internet. Les parents peuvent créer un profil pour chaque membre de la famille, attacher leurs appareils et décider quel contenu est le plus logique sur une base individuelle.

Les systèmes maillés gagnent en popularité non seulement en raison de leurs avantages en matière de couverture, mais également en raison de leur apparence. Le Deco X20 arbore un simple boîtier blanc qui ne se démarque pas trop à l’air libre et peut être facilement caché derrière un cadre photo sur une étagère. Contrairement à un routeur traditionnel, il n’y a pas d’antennes à régler et vos nœuds distants n’ont besoin que d’alimentation pour fonctionner.

Beaucoup de gens n’auront aucun problème avec un routeur standard, mais si vous avez besoin d’un système maillé, le Deco X20 est un excellent point de départ.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Pro Protection Perfection

Meilleurs étuis Google Pixel 6 Pro 2021

Si vous recherchez des coques Google Pixel 6 Pro, vous vous demandez peut-être pourquoi il est si difficile de les trouver cette année. Eh bien, nous savons pourquoi ils sont si difficiles à trouver – et les meilleurs étuis que vous pouvez acheter dès maintenant.