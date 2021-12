Obtenez Raheem Sterling et Kevin De Bruyne pour marquer et Jack Grealish pour aider contre Newcastle à 9/1 avec Paddy Power

Manchester City affronte Newcastle à St James Park dimanche après-midi – et talkSPORT s’est associé à Paddy Power pour vous offrir une augmentation de prix spéciale.

Les Magpies sont en difficulté avec une autre défaite en milieu de semaine, mais se heurtent maintenant aux leaders de la ligue qui sont sur une longue séquence de victoires.

De Bruyne était à nouveau à son meilleur niveau mardi soir

Sterling a atteint un record de 100 buts en Premier League contre les Wolves

Et Paddy Power a boosté Sterling, Kevin De Bruyne pour marquer et Jack Grealish pour aider de 15/2 à 9/1…

Réclamez l’augmentation du prix spécial talkSPORT EDGE ici.

Si vous n’êtes pas déjà un client Paddy Power, vous pouvez utiliser leur remise de 20 £ comme offre en espèces pour ce pari, ce qui signifie que s’il ne gagne pas, vous récupérez votre argent directement – réclamez ici*.

Newcastle a également un bilan terrible contre Manchester City et les visiteurs arriveront à St James ‘Park encore plus stimulés par le fait qu’ils ont gagné 7-0 en milieu de semaine contre Leeds United.

De Bruyne a marqué un doublé mardi soir dans ce que beaucoup considèrent comme son retour après une blessure à la cheville au début de la saison, puis en contractant le coronavirus quelques mois plus tard.

Le maestro belge vient de recommencer à jouer et a ensuite dû retrouver la forme physique le voyant commencer seulement six matchs cette saison.

Malgré cela, il a marqué quatre buts en seulement 11 apparitions et suit Sterling sur ce total de buts.

Sterling a fait partie intégrante de la configuration de Pep Guardiola cette saison, apparaissant dans 14 des 17 matchs et est fermement dans la rotation.

Il a marqué son 100e but en Premier League contre les Wolves le week-end dernier et s’est reposé en milieu de semaine pour potentiellement affronter les Magpies dimanche.

L’Anglais a marqué trois buts lors de ses cinq dernières apparitions et semble également être sur le retour de ses buts constants habituels.

Pendant ce temps, Grealish s’est vraiment installé dans cette équipe et a commencé 12 dans la ligue, ce qui, selon les normes de Guardiola, est beaucoup compte tenu de sa forte rotation avec l’équipe.

L’homme de 100 millions de livres sterling devrait à nouveau affronter Newcastle et maintenir la pression sur sa défense qui en a concédé 37.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

