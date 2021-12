Obtenez Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah pour marquer d’abord à 50/1 avec l’augmentation des prix de Paddy Power

Chelsea affronte Leeds, Manchester United se dirige vers Norwich City et Liverpool accueille Aston Villa pour un énorme samedi en Premier League – et talkSPORT s’est associé à Paddy Power pour vous offrir une augmentation de prix spéciale.

Le football se poursuit au milieu d’un calendrier chargé qui voit plus de huit matchs pour certaines équipes en un mois seulement.

Origi arrive souvent avec les objectifs à des moments cruciaux

Et Paddy Power a propulsé Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah et Romelu Lukaku pour marquer le premier de 35/1 à 50/1…

Réclamez l’augmentation du prix spécial talkSPORT EDGE ici.

Si vous n’êtes pas déjà un client Paddy Power, vous pouvez utiliser leur remise de 20 £ comme offre en espèces pour ce pari, ce qui signifie que s’il ne gagne pas, vous récupérez votre argent directement – réclamez ici*.

Salah a déjà marqué 20 fois cette saison et a également marqué ou aidé dans 13 matchs consécutifs pour Liverpool en Premier League.

Il a marqué un autre but en milieu de semaine contre l’AC Milan et est bien soutenu pour marquer une fois de plus pour ajouter à son impressionnant total contre Aston Villa.

Ce faisant, il est sur le point de gâcher le retour de Steven Gerrard au club pour lequel il a fait de nombreux moments mémorables.

Ce sera la première fois qu’il se rendra à Anfield en tant que manager, avec son équipe Villa en hausse depuis sa nomination le mois dernier.

Chelsea affrontera Leeds qui est en difficulté vers le bas du tableau.

Le retour de Lukaku à Stamford Bridge a déjà été pavé de buts mais a été brutalement interrompu en raison d’une blessure.

L’attaquant belge a joué un rôle important dans son match contre le Zenit en milieu de semaine et pourrait revenir dans les buts lors de son retour en Premier League ce week-end contre une équipe qui a eu du mal à garder les attaquants à distance.

Pendant ce temps, Ronaldo continue de profiter de la gloire de son retour alors que la star portugaise a marqué de nombreux buts cruciaux.

Il est sur le point de capitaliser contre le bas du tableau qui a déjà concédé une pléthore de buts et marquera son premier but contre Norwich City, ajoutant à la longue liste de clubs contre lesquels il a marqué.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

