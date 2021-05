Obtenez Rory McIlroy pour terminer parmi les cinq premiers de la PGA à un énorme 50/1 avec William Hill

Les bookmakers William Hill offrent aux nouveaux clients une énorme augmentation de prix de 50/1 pour que Rory McIlroy termine dans le top cinq du championnat PGA cette semaine.

McIlroy arrive dans la semaine en tant que favori vers 10/1, mais les nouveaux clients de Hills peuvent bénéficier de l’énorme augmentation des prix lorsqu’ils s’inscrivent.

Rory McIlroy peut être soutenu pour terminer dans le top cinq à 50/1

WILLIAM HILL OBTIENT MCILROY POUR TERMINER LE TOP CINQ 50/1*

Le pari maximum est de 1 £ et les gains seront payés en cinq paris gratuits de 10 £. Pour vous qualifier, inscrivez-vous à William Hill ici * sur votre appareil mobile, en utilisant le code promo EPR50.

Vous devez placer le pari avant 17h le jeudi 20 mai.

McIlroy a gagné par huit coups lorsque la PGA a eu lieu à Kiawah Island la dernière fois il y a huit ans.

L’énorme augmentation des prix est disponible pour les nouveaux clients et sur mobile uniquement.

* Termes et conditions: 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPR50. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés de 9h00 le 17 mai 2021 à 17h00 le 20 mai 2021. Pari maximum de 1 £ à 50/1. Retours payés sous forme de 5 paris gratuits de 10 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent.

