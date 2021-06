Obtenez Rs 1,38 lakh après 5 ans en investissant Rs 1 lakh dans ce programme ; Avantage fiscal en sus

in

Pour ceux qui souhaitent économiser de l’impôt sur leurs investissements sur une période de cinq ans, les FD bancaires à 5 ans d’économie d’impôt et le NSC à 5 ans sont les options à considérer.

Taux d’intérêt des bons de caisse nationaux (CSN) de la Poste 2021 : Le taux d’intérêt semble baisser sur le long terme. Et, si vous souhaitez verrouiller votre argent dans des investissements au taux en vigueur pendant une période de 5 ans, les certificats d’épargne nationaux (NSC) de la poste peuvent être une option d’investissement appropriée. Contrairement aux dépôts bancaires à terme qui offrent actuellement environ 5,5 % par an pour des dépôts à 5 ans, NSC propose un taux d’intérêt plus élevé.

Le taux d’intérêt dépendra de la date à laquelle vous achetez le NSC. Pour tous les 3 mois, c’est-à-dire pour chaque trimestre, le gouvernement fixe le taux d’intérêt. Actuellement, pour le trimestre d’avril à juin 2021, le taux d’intérêt pour NSC est de 6,8 % composé annuellement mais payable à l’échéance et est le même que celui du trimestre précédent, c’est-à-dire de janvier à mars 2021.

Pour ceux qui souhaitent économiser de l’impôt sur leurs investissements sur une période de cinq ans, les FD bancaires à 5 ans d’économie d’impôt et le NSC à 5 ans sont les options à considérer. Cependant, NSC offre un taux plus élevé que les FD bancaires à 5 ans permettant d’économiser de l’impôt et peut être envisagé si l’on est prêt à opter pour des intérêts cumulatifs à l’échéance.

NSC est un investissement ponctuel et la somme forfaitaire investie est bloquée pour une période de 5 ans. Il n’y a pas de paiement d’intérêts sur une base mensuelle ou annuelle aux investisseurs car les intérêts sont accumulés et payés uniquement à l’échéance avec le capital investi.

Vous pouvez utiliser le calculateur NSC pour trouver le montant à l’échéance. L’investissement minimum dans NSC est de Rs 1000 qui passe à Rs 1389,49 après 5 ans. Si vous achetez le NSC pour Rs 1 lakh aujourd’hui, il passera à environ Rs 1,38 lakh après une période de 5 ans ou 60 mois. Et, le montant d’échéance NSC de Rs 10000 sera d’environ Rs 13890 après 5 ans.

Il n’y a pas de limite maximale d’investissement dans NSC, mais l’avantage fiscal en vertu de l’article 80 C n’est que de Rs 1,5 lakh par exercice. Si vous achetez le NSC pour Rs 3 lakh aujourd’hui, il passera à environ Rs 4,17 lakh après une période de 5 ans ou 60 mois. Les revenus d’intérêts gagnés sont entièrement imposables entre les mains de l’investisseur en fonction de la tranche de revenu.

​

Tout adulte peut acheter des NSC et les règles du bureau de poste permettent de détenir des NSC en tant que compte conjoint avec jusqu’à 3 adultes. Un mineur de plus de 10 ans peut par NSC en son propre nom. Un Compte de Type Titulaire Unique peut être ouvert par un adulte pour lui-même, ou pour le compte d’un mineur dont il est le tuteur. Un compte commun de type A peut être ouvert conjointement au nom d’un maximum de trois adultes payable à tous les titulaires conjointement ou au(x) survivant(s) tandis qu’un compte commun de type B peut être ouvert conjointement au nom d’un maximum de trois adultes payable à l’un des titulaires de compte ou au(x) survivant(s).

NSC convient aux investisseurs conservateurs qui souhaitent préserver le capital car le rendement après impôt est faible pour eux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.