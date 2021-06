Obtenez Sterling OU Havertz pour avoir un tir cadré à 35/1

in

L’Angleterre affronte l’Allemagne dans une énorme confrontation à Wembley mardi.

Betfair a une offre énorme avant le match, permettant aux nouveaux clients de soutenir Raheem Sterling OU Kai Havertz d’avoir +1 tir cadré à 35/1.

Sterling a deux buts à l’Euro 2020, marquant contre la Croatie et la République tchèque

Sterling et Havertz ont tous deux marqué deux buts à l’Euro 2020 et seront pleins de confiance avant le match.

Comment réclamer l’offre

REJOINDRE – Ouvrir un nouveau compte ICI*.PARI (max 1 £) sur le marché « Sterling & Havertz pour avoir 1+ tirs sur cible combinés ». Pour vous qualifier, vous devez placer votre pari à la cote normale sur le Sportsbook.OBTENIR – GAINS AMÉLIORÉS PAYÉS SOUS FORME DE PARIS GRATUITS. Paris d’échange exclus. Les paris gratuits sont valables 7 jours et doivent être utilisés sur le Sportsbook.

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Termes et conditions: Nouvelle offre client, mise max 1 £, gains améliorés payés en paris gratuits, valable 7 jours, seuls les dépôts avec cartes de débit ou ApplePay comptent, Exchange et paris multiples exclus. Les conditions générales s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.uk