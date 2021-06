Obtenez Three Lions à 5/1 pour remporter le dernier match de groupe de l’Euro 2020

in

Les bookmakers BetVictor offrent une énorme augmentation de prix à l’Angleterre battant la République tchèque lors de leur dernier match de groupe de l’Euro 2020.

Les nouveaux clients de BetVictor peuvent revendiquer une cote de 5/1 pour que l’Angleterre termine sa campagne du Groupe D en beauté contre les Tchèques à Wembley – c’est plus que 4/7 !

TALKSPORT

Spécial BetVictor : obtenez que l’Angleterre bat la République tchèque à 5/1

OFFRE BETVICTOR – RÉCLAMEZ ICI*

Comment réclamer..

Spécial BetVictor

Visitez le site Web de BetVictor en utilisant ce lien ICI*

Enregistrez un nouveau compte et déposez un minimum de 5 £ – Aucun code promotionnel requis Inscrivez-vous à cette promotion via l’onglet OFFRES sur le site Web de BetVictor Placez un pari maximum de 5 £ au prix normal sur l’Angleterre pour battre la République tchèque Rappelez-vous, votre pari DOIT être placé avant le coup d’envoi à 20h le mardi 22 juin. le prix majoré de 5/1 Les paris gratuits peuvent être utilisés sur tous les marchés sportifs et sont valables sept jours

Réclamez cette énorme augmentation des cotes de BetVictor – ICI*

Les supporters anglais espèrent que les Three Lions gardent leur meilleur pour la fin contre la République tchèque mardi.

L’équipe de Gareth Southgate voudra répondre à ses critiques après un match nul et vierge contre l’Écosse la semaine dernière.

La victoire verra l’Angleterre terminer en tête du groupe D et assurer sa progression vers les huitièmes de finale.

Et VOUS pouvez revendiquer des chances stupéfiantes de 5/1 sur l’Angleterre en obtenant un maximum de points avec l’inscription spéciale de BetVictor.

Simplement CLIQUEZ ICI et suivez nos instructions ci-dessus pour accéder à cette offre exceptionnelle. Bonne chance!

ROI KEV

Belgique vs Finlande – 40/1 chances pour Kevin De Bruyne d’avoir un tir cadré

GROSSE AFFAIRE

Obtenez la star anglaise Harry Kane à 7/1 pour marquer à tout moment contre la République tchèque

BOUGEZ VOUS POUR VOTRE POGNON

Euro 2020 : obtenez 50 £ de paris gratuits avec Betfair lorsque vous pariez un tenner

TOUCHER LA CIBLE

Pari Euro 2020 : 20/1 pour 1+ tir cadré lors de l’Angleterre contre l’Écosse

PARIS GRATUITS

Spécial paris Betfair : obtenez 60 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous misez 10 £ sur le football

OFFRE ÉNORME

Spécial de paris Paddy Power : obtenez jusqu’à 70 £ de PARIS GRATUITS à l’Euro 2020

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à TalkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

*18+ Nouveaux clients uniquement. Inscrivez-vous, pariez au maximum 5 £ sur l’Angleterre – Pour gagner – Pari sur les matchs contre la République tchèque ; Paris gratuits payés à cotes améliorées. Dépôt minimum de 5 £. Offre valable de 10h00 BST le 19.06.21 jusqu’à 20h00 BST le 22.06.21. Les paris gratuits expirent dans 7 jours. Les conditions générales s’appliquent, voir ci-dessous. begambleaware.org | Veuillez jouer de manière responsable.

Simon Jordan et Sir Rod Stewart s’affrontent en plaisantant en direct après le match nul de l’Angleterre contre l’Écosse à l’Euro 2020