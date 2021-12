Obtenez toutes les informations clés en un seul point ! Le métro de Delhi installe des panneaux de signalisation improvisés dans les stations pour plus de commodité

Actuellement, le métro de Delhi entreprend l’installation d’un type spécial de panneaux d’information combinés dans ses stations de métro de phase I et de phase II ainsi que sur toutes les stations d’échange.

Mise à jour du métro de Delhi : dans le but de fournir toutes les informations clés en un seul point avec une meilleure visibilité pour les navetteurs, le métro de Delhi entreprend actuellement l’installation d’un type spécial de panneaux d’information combinés dans ses stations de métro de phase I et de phase II ainsi que sur toutes les stations d’échange du réseau de métro de Delhi. Selon DMRC, ces signalisations spécifiques visent à aider les navetteurs avec toutes les informations liées au métro de Delhi, y compris la billetterie, les horaires du premier et du dernier train, la carte du système, les choses à faire et à ne pas faire, les installations pour Divyangjan, les objets perdus et trouvés, les numéros d’assistance, d’autres informations légales, etc.

Pour une meilleure visibilité des symboles et des mots, ces signalisations bilingues (à la fois anglais et hindi) seront rétroéclairées par LED dans tous les échangeurs et stations de métro souterraines. En outre, toutes les stations de métro surélevées/au niveau de la phase I et de la phase II de Delhi auront également des panneaux de signalisation non rétroéclairés similaires. Ceux-ci sont installés dans les stations à proximité des zones de billetterie afin que les navetteurs y aient facilement accès et bénéficient en termes de planification de leur trajet en métro tout en connaissant les choses à faire et à ne pas faire dans les locaux du métro.

Ces signalisations ont déjà été installées dans toutes les stations de métro d’échange. Alors que les autres stations de métro de Delhi des phases I et II seront installées avec ces signalisations d’ici mars 2022 de manière progressive. Au total, plus de 400 panneaux de signalisation sont en cours d’installation dans 158 stations de métro Phase I et II ainsi que dans toutes les stations Interchange. Selon le DMRC, les informations affichées dans ces panneaux nouvellement installés sont divisées en trois parties :

Le cadre latéral gauche affiche des informations communes à toutes les stations de métro, telles que les informations sur la billetterie, les informations sur le fuseau horaire (tarif), les avantages des cartes à puce, les règles de remboursement des jetons/cartes ainsi que la recharge des cartes à puce via des moyens numériques. Le cadre central affiche des informations spécifiques à la station. informations pour chaque station du réseau de métro de Delhi, telles que la carte du système et le tableau des tarifs, les horaires des premiers et derniers trains ainsi que le portail Web DMRC et les informations sur l’application. Le cadre latéral droit affiche des informations communes pour toutes les stations de métro, telles que les pénalités sous Loi de 2002 sur le chemin de fer du métro de Delhi (exploitation et maintenance), bureau des objets trouvés, installations pour Divyangjan, divers numéros d’assistance téléphonique, choses à faire et à ne pas faire, informations sur les personnes disparues, informations sur le commissaire aux réclamations du DMRC ainsi que mise en garde sur la surveillance CCTV.

