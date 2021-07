Obtenez trois mois de service gratuits pendant les soldes d’été d’Ultra Mobile

En ce qui concerne les opérateurs mobiles prépayés, Ultra Mobile est difficile à battre. Propulsé par T-Mobile, ce service abordable offre une grande variété et vous permet de choisir un forfait de base axé sur les conversations et les SMS ou de dépenser un peu plus pour ajouter des données cellulaires. Les forfaits Ultra Mobile commencent à partir de 10 $ par mois, et pendant les soldes d’été d’Ultra, vous pouvez même obtenir trois mois de service gratuitement dès maintenant !

Pendant la vente, Ultra Mobile offre aux nouveaux clients trois mois de service entièrement gratuits lorsque vous achetez trois mois de forfait Ultra 3 Go à prix régulier. Cela réduit son coût à seulement 11 $ par mois, bien que l’offre ne soit valable que jusqu’au 31 août. Le forfait 3 Go d’Ultra comprend la connectivité 5G et 4G LTE, ainsi que 3 Go de données par mois.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Soldes d’été ultra mobiles



Ultra Mobile offre 3 mois de son forfait 3 Go gratuitement lorsque vous achetez un forfait de 3 mois avant le 31 août. Outre la connectivité 5G et 4G LTE, Ultra Mobile propose des conversations illimitées dans tout le pays, des SMS illimités dans le monde, un point d’accès mobile gratuit et l’option pour amener votre téléphone actuel sur le réseau.

11$/mois chez Ultra Mobile

Dans notre revue Ultra Mobile d’il y a quelques mois, nous avons évalué le service avec 4,5 étoiles sur 5 pour ses forfaits abordables, sa prise en charge 5G et ses excellentes fonctionnalités internationales, ainsi qu’une excellente assistance téléphonique. Ultra Mobile permet aux clients d’appeler plus de 80 pays internationaux sans frais supplémentaires et possède même l’une des meilleures couvertures 5G aux États-Unis. Si vous cherchez à en savoir plus sur le service avant de prendre une décision, c’est une excellente ressource pour des informations pratiques. Nous avons également créé un guide qui peut vous dire tout ce que vous devez savoir sur Ultra Mobile, y compris ses forfaits, sa couverture, ses appareils compatibles et comment il se compare aux autres services.

La vente d’aujourd’hui vous permet d’apporter votre propre appareil au réseau ou d’en acheter un directement chez Ultra Mobile. Bien qu’Ultra Mobile propose une grande variété de forfaits, seul le forfait 3 Go de 3 mois est valable avec l’offre d’aujourd’hui.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.