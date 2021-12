Obtenez un accord de feu sur une clé de streaming Amazon Fire TV HD avec jusqu’à 75 $ de réduction

Les bâtons de streaming Fire TV d’Amazon sont parmi les moyens les moins chers et les plus simples de mettre à niveau un téléviseur avec toutes les meilleures applications de streaming. À partir du Fire TV Stick Lite, vous pouvez profiter du streaming HD avec les commandes vocales Alexa pour seulement 20 $, soit 33% de réduction. Cet appareil fonctionne avec le service de streaming Prime Video d’Amazon ainsi qu’avec la plupart des autres services populaires, notamment Netflix, HBO Max, Hulu et Disney+.

Si vous êtes passé à un téléviseur 4K, vous pouvez également économiser sur un Fire Stick 4K avec des remises sur le Fire TV Stick 4K et le Fire TV Stick 4K Max. Chacun de ces Fire Sticks est livré avec une télécommande dont certaines sont également capables de contrôler le téléviseur. Cela inclut la modification du volume et la mise sous tension du téléviseur afin que vous n’ayez pas à rechercher plusieurs télécommandes lorsqu’il est temps de regarder un film. Vous pouvez même DVR votre télévision en direct préférée, y compris les actualités locales avec Fire TV Recast.

Ce sont les meilleures offres sur les meilleurs Amazon Fire Sticks, mais les économies ne sont disponibles que jusqu’au 25 décembre.

Obtenez une offre sur Fire TV, quel que soit le modèle que vous choisissez

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

