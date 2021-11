Obtenez un an de PlayStation Plus pour près de 33% de réduction

Nous commençons à suivre les meilleures offres PS5 Black Friday en ce moment, mais même si le grand jour n’est pas encore arrivé, vous pouvez économiser beaucoup en ce moment. Pour tous ceux qui cherchent à essayer des jeux multijoueurs sur PS5, ou qui n’ont pas encore effectué la mise à niveau mais qui souhaitent toujours conserver un abonnement sur PS4, CD Keys propose des abonnements PlayStation Plus de 12 mois pour seulement 41,99 $.

C’est généralement la meilleure offre que l’on puisse trouver sur les abonnements PlayStation Plus, donc si vous voulez obtenir le maximum pour votre argent, vous voudrez agir rapidement et récupérer une carte (ou deux !) avant que l’affaire ne soit conclue. PlayStation Plus coûte normalement 10 $ par mois, donc si vous passez d’un abonnement mensuel, vous pourriez économiser près de 80 $ sur un abonnement d’un an.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Alors que certains des meilleurs jeux PS5 disponibles incluent des fonctionnalités multijoueurs ou en ligne, telles que le remake de Demon’s Souls de Bluepoint Games, PlayStation Plus présente d’autres avantages, avec des jeux gratuits offerts aux membres chaque mois, y compris de nouveaux titres PS4 et PS5.

Un an de PlayStation Plus, près de 33% de réduction

Vos économies ne s’arrêtent pas là. Les abonnés PlayStation Plus qui sont passés à la PS5 ont également accès à la collection PlayStation Plus. Il s’agit d’un certain nombre de jeux organisés, représentant les points forts de toute la génération PS4. Il comprend des jeux tiers et des titres propriétaires de PlayStation Studios. C’est un excellent moyen d’économiser de l’argent, en particulier pour tous ceux qui découvrent l’écosystème PlayStation, car cela signifie qu’au lieu d’acheter différents jeux, vous disposez instantanément d’une bibliothèque de titres pour commencer.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.