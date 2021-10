Obtenez un an de PlayStation Plus pour seulement 37 $ ce week-end

Pour ce week-end, vous pouvez obtenir une année entière de Playstation Plus chez Eneba pour seulement 37 $ en utilisant le code 365USVERGE à la caisse. Quiconque possède une PlayStation 4 ou PlayStation 5 devrait envisager de devenir abonné PlayStation Plus. En devenant un, vous avez accès à une variété d’avantages, y compris le multijoueur en ligne, le stockage en nuage pour les sauvegardes et des jeux complémentaires chaque mois, ainsi que des remises exclusives. Cette réduction n’est valable que jusqu’au samedi 23 octobre, vous devrez donc agir rapidement.

PlayStation Plus (abonnement annuel)

Un abonnement à PlayStation Plus permet aux propriétaires de PS4 et PS5 de jouer à des jeux en ligne, de télécharger des titres gratuits chaque mois et de profiter de remises sur le PS Store. Actuellement, Eneba offre aux lecteurs de Verge un abonnement de 12 mois pour environ 37 $ avec le code promo 365USVERGE.

Une nouvelle entrée pointue dans l’arsenal d’accessoires de jeu Logitech est le Logitech G305, qui est actuellement disponible pour seulement 40 $ sur Amazon, le ramenant à son prix le plus bas depuis janvier. Cette fausse souris sans fil ambidextre est dotée de six boutons programmables et d’un capteur 12K DPI. Une seule pile AA alimente la souris, et bien qu’elle ne soit pas rechargeable, la G305 prétend avoir une durée de vie de 250 heures sur une seule pile.

Bien que les spécifications de cette souris ne soient certainement pas à se moquer, le véritable argument de vente est la variété de coloris disponibles pour ce périphérique. Outre le noir et blanc typique, le G305 est également disponible en sarcelle, bleu et lavande. Ce n’est peut-être pas la souris la plus légère du marché, mais avec un maigre 99 grammes, la G305 entre définitivement dans la catégorie poids plume.

Logitech G305 Lightspeed

La Logitech G305 Lightspeed est une souris sans fil qui a du style. Cette souris aux couleurs vives possède 6 boutons programmables et un capteur 12K DPI. Le G305 est disponible dans une variété de coloris et peut durer jusqu’à 240 heures avec une seule pile AA.

Le dernier Amazon Echo Show 8 est actuellement réduit de 30 $ sur Amazon et Best Buy, au prix de 100 $. Ce hub intelligent polyvalent dispose d’un écran de 8 pouces et ajoute une fonctionnalité d’écran tactile à la plate-forme Alexa omniprésente. Affichez des recettes, regardez les faits saillants de l’actualité ou passez même des appels vidéo avec le nouvel appareil photo 13MP intégré amélioré. Notre examen a qualifié l’Echo Show de deuxième génération de « toujours le meilleur écran intelligent Alexa » et a été particulièrement impressionné par le nouvel appareil photo et la qualité robuste des haut-parleurs. Si vous n’êtes pas encore un utilisateur d’Alexa, l’Echo Show 8 est une excellente introduction à ce service utile. Si vous manquez cette offre, elle arrive généralement tous les mois environ. Lire notre avis

Amazon Echo Show 8 (deuxième génération)

L’Echo Show 8 est l’écran intelligent de taille moyenne de la gamme Echo actuelle d’Amazon et peut être utilisé pour afficher la météo, les actualités, les calendriers, les listes de courses, etc. Vous pouvez également l’utiliser pour contrôler vos appareils domestiques intelligents, regarder des vidéos en streaming ou écouter de la musique. Il prend même en charge les appels vidéo via Zoom et le service d’appel Alexa d’Amazon.

Les écouteurs sans fil à réduction de bruit Sony WF-1000XM3 ont atteint un niveau record sur Amazon et Best Buy et sont disponibles pour seulement 128 $. Ces écouteurs élégants offrent une excellente qualité sonore, une suppression efficace du bruit et peuvent durer jusqu’à six heures avec une seule charge. Ils sont légèrement plus volumineux que les AirPods Pro d’Apple et n’incluent pas la charge sans fil ni la résistance à l’eau, mais l’esthétique et la qualité sonore globale de ces écouteurs sont certainement toujours les meilleures de leur catégorie. Lire notre avis

Sony WF-1000XM3

Initialement sortis en 2018, les WF-1000XM3 se mesurent toujours bien à la concurrence en ce qui concerne la durée de vie de la batterie et la qualité sonore, même s’ils ne sont pas aussi performants que leur successeur.

L’humour grincheux de Borderlands 3 et de sa première année de contenu téléchargeable peut être le vôtre aujourd’hui pour seulement 50 $ sur Amazon. Cette version Xbox à code numérique de Borderlands Ultimate Edition a vu son prix réduit de moitié et comprend le jeu de base ainsi que quatre énormes morceaux de DLC et une tonne d’options cosmétiques. L’écriture de la série Borderlands a toujours été source de division, mais quelle que soit votre position sur l’humour caca, le gameplay reste extrêmement addictif. Un incontournable du genre tireur de butin, Borderlands 3 marie un nombre pratiquement illimité de combinaisons d’armes avec des constructions de personnages de style RPG et sa propre marque de comédie unique. Bien qu’il ait certainement plus qu’assez de fonctionnalités et de contenu pour une expérience solo engageante, le jeu prend également en charge jusqu’à quatre joueurs via une coopération en ligne. Assurez-vous de consulter la critique de Polygon si vous voulez en savoir plus.

Frontières 3

Borderlands 3 packs dans un humour plus effrayant que vous ne pouvez le faire. Il s’appuie sur tout ce qui a rendu ses prédécesseurs si géniaux également, vous donnant accès à un arsenal pratiquement illimité d’armes à feu, à une coopération en ligne et à un humour qui plaira probablement à votre sensibilité restreinte de collégien.

