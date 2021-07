Obtenez un bonus de 20 £ plus un pari gratuit de 5 £ pour chaque but en Angleterre

VIRGIN BET propose aux fans une offre d’inscription spéciale pour le choc de l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Ils offriront aux nouveaux clients un bonus de bienvenue de 20 £ PLUS un pari gratuit supplémentaire de 5 £ pour chaque but marqué dans le match.

Ne manquez pas cette offre avant l’épreuve de force de dimanche

Vous pouvez réclamer cette offre ICI*.

Pour activer cette offre, vous devez créer un compte avec Virgin Bet.

Votre pari qualificatif doit être réglé avant le coup d’envoi de 20h à Wembley.

Les paris gratuits sont valables sept jours et seront crédités automatiquement sur votre compte.

Virgin Bet avait la même offre pour le match de l’Angleterre contre l’Ukraine, qui aurait vu de nouveaux clients recevoir 20 £ supplémentaires de paris gratuits après leur victoire écrasante 4-0.

Comment réclamer l’offre

Offre de pari vierge

Visitez le site de Virgin Bet en utilisant ce lien ICI*

Enregistrez un nouveau compte et déposez 10 £ – aucun code promotionnel n’est nécessaire Placez un pari unique de 10 £ ou plus sur les paris sportifs Virgin Bet avec une cote de 1/2 ou plus N’oubliez pas que cela DOIT être votre tout premier pari et qu’il DOIT être réglé avant l’Angleterre contre l’Italie samedi à 20h. Une fois cela fait, Virgin Bet créditera votre compte de 20 £ de paris gratuits (2 x 10 £) Vous recevrez ensuite un pari gratuit de 5 £ pour chaque but marqué lors de l’Angleterre contre l’Italie Vos 20 £ le bonus de bienvenue sera automatiquement crédité sur votre compte. Tous les paris gratuits de 5 £ attribués pour des buts marqués lors de l’Angleterre contre l’Italie seront crédités automatiquement sur votre compte dans les 24 heures suivant la fin du match. Les paris gratuits sont valables sept jours.

Réclamez cette offre de bienvenue incroyable de Virgin Bet – ICI*

BOOST KANE

Obtenez Harry Kane à 50/1 pour marquer à tout moment lors de la finale Italie-Angleterre Euro 2020

McGregor contre Poirier 3

Obtenez 40/1 de chances que McGregor gagne par KO, TKO ou DQ

AFFAIRE ÉNORME

Pariez 10 £, obtenez 30 £ en PARIS GRATUITS plus 20 £ supplémentaires si l’Angleterre remporte l’Euro 2020

BONUS DE PARI

Courses de Newmarket : obtenez 60 £ de paris gratuits avec Betfair pour les courses de chevaux

GRANDES AFFAIRES

Euro 2020 : meilleures cotes et offres de paris avant l’Angleterre contre l’Italie

SUR LA CIBLE

Obtenez Raheem Sterling à 66/1 pour marquer à tout moment pendant l’Angleterre contre le Danemark

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

*Nouveaux membres. Pari de 10 £ sur les paris sportifs avec des cotes de 1,5 min placées et réglées avant le coup d’envoi de l’Italie contre l’Angleterre le 11/07. 2x 10 £ de jetons de pari gratuits, à accepter dans les 7 jours, valables 7 jours à compter de l’acceptation. Jeton de pari gratuit supplémentaire de 5 £ par but (90 minutes seulement) en Italie contre l’Angleterre valable 7 jours. Cliquez ici pour les règles. Pariez de manière responsable. BeGambleAware.org 18+.