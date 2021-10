Obtenez un contrôleur Google Stadia gratuit et Chromecast Ultra avec un achat de jeu de 60 $

Google propose un pack Stadia Premiere gratuit si vous achetez un jeu à 60 $ sur la boutique Google Stadia. L’offre est valable jusqu’au 10 octobre et s’applique à tout achat de jeu de 59,99 $ ou plus avant cette date.

Annoncée dans un article de blog, l’offre est valable pour tous les jeux disponibles sur le service ou pour les précommandes de jeux lancés avant le 10 octobre. Le pack Stadia Premiere comprend une manette Stadia blanche et un Google Chromecast Ultra, vous permettant de diffuser des jeux Stadia sur votre LA TÉLÉ. L’édition Stadia Premiere coûte actuellement 80 USD. L’article de blog indique que vous devrez peut-être payer des frais d’expédition pour le pack Stadia Premiere, mais il ne dit pas combien.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : L’ascension et la chute des jeux et du divertissement Stadia

Toute personne ayant effectué un achat éligible avant le 10 octobre recevra un code d’ici le 20 octobre pour le pack Stadia Premiere. Le code doit être utilisé avant le 20 novembre. L’offre est limitée aux États-Unis et à un certain nombre de pays européens.

Si vous êtes intéressé par Google Stadia et que vous prévoyiez d’acheter un jeu dans la semaine et demie à venir de toute façon ou si vous voulez vraiment mettre la main sur un Google Chromecast Ultra, cela semble être une bonne affaire. Google a déclaré que Stadia était “bien vivant”, et que le service devrait recevoir plus de 100 nouveaux jeux en 2021. Tous ces jeux proviendront de développeurs tiers depuis que Google a fermé ses studios de jeux plus tôt cette année.