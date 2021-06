Obtenez un crédit gratuit de 10 $ à l’achat d’une carte-cadeau de 40 $

Le très attendu Amazon Prime Day 2021 approche à grands pas. Se tenant plus tôt que d’habitude cette année les 21 et 22 juin, les membres Prime peuvent déjà commencer à profiter des offres anticipées. Si vous envisagez de profiter d’excellents prix, vous pouvez augmenter vos économies grâce à cette offre avantageuse.

jusqu’au 20 juin, tout achat d’une carte-cadeau Amazon d’une valeur de 40 $ ou plus qualifie les membres Prime pour un crédit gratuit de 10 $. Cela s’applique aux cartes physiques, y compris les boîtes d’enveloppes mini Prime et les cartes-cadeaux électroniques. Il ne vous reste plus qu’à appliquer le code promo CADEAU POURPD21 lorsque vous achetez votre carte-cadeau et attendez que le prix du produit de votre choix baisse plus tard ce mois-ci.

En rapport: Ces conseils Amazon Prime Day 2021 peuvent vous aider à économiser gros

Il s’agit d’un accord réservé aux abonnés Amazon Prime, mais cela ne signifie pas que vous devrez payer pour en profiter. Si vous n’avez jamais été membre auparavant, Amazon propose un essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime que vous pouvez utiliser à la fois pour sécuriser cette offre et pour participer à Prime Day. Une fois la folie terminée, vous pouvez annuler votre abonnement sans frais.

Cliquez sur le widget ci-dessous pour commencer, et gardez un œil sur notre site dans les semaines à venir, car nous serons au courant des meilleures offres Prime Day.