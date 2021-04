Obtenez un écran de projecteur de cinéma maison de 120 pouces Les acheteurs d’Amazon en raffolent pour 25 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les projecteurs de cinéma maison peuvent être d’excellentes alternatives aux téléviseurs traditionnels, surtout si vous voulez un écran géant. Les téléviseurs avec des écrans de plus de 80 pouces coûtent des milliers et des milliers de dollars, mais vous pouvez dépenser aussi peu que quelques centaines de dollars pour un projecteur et obtenir un écran gigantesque de plus de 100 pouces.

Il y a cependant un problème que les gens ont avec les projecteurs de cinéma maison, et quiconque a joué avec l’idée d’en acheter un sait probablement de quoi nous parlons: les écrans de projecteur peuvent ajouter des centaines de plus au coût de votre installation de cinéma maison. La bonne nouvelle est que nous avons trouvé un écran de projection massif de 120 pouces qui a des milliers de notes 5 étoiles sur Amazon, et il est en vente pour seulement 24,98 $!

Si vous êtes à la recherche d’un téléviseur gigantesque, il y a tellement d’options intéressantes de nos jours qui sont remarquablement abordables. À titre d’exemple parfait, jetez un œil à ce Télévision Sony 4K 65 pouces c’est actuellement moins de 700 $ chez Amazon. Mais si vous voulez un VRAIMENT gros téléviseur de 80 pouces ou plus, vous devrez dépenser des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars pour obtenir quelque chose de décent. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c’est qu’il existe une autre option qui coûte une fraction de plus qu’un téléviseur surdimensionné.

Les projecteurs de cinéma maison de grandes marques comme Epson coûtent une petite fraction de ce que vous paieriez pour un énorme téléviseur, et pourtant de nombreux modèles prennent en charge une belle image claire pouvant aller jusqu’à 100 pouces, 150 pouces ou même plus. Par exemple, le Projecteur Home Cinéma Epson HC1080 prend en charge des tailles d’écran allant jusqu’à 320 pouces – ou près de 27 pieds – et ce n’est que 750 $.

Bien sûr, projeter sur un mur n’est pas optimal, tant de gens sont ennuyés qu’ils doivent également acheter un écran de projection pour des centaines d’autres. Heureusement pour vous, nous avons trouvé une option géniale qui ne coûte presque rien.

Vous devriez certainement consulter le Écran de projecteur P-JING PJ-TYB 120 pouces. C’est un écran pliable formidable avec un design sans pli que les acheteurs d’Amazon ont adoré. Vous pouvez le monter en permanence sur votre mur ou le plier et l’utiliser comme écran portable.Il a une conception sans pli qui élimine les lignes qui dérangent les gens sur la plupart des écrans de projection portables. Est-ce que ça tient? Eh bien, ce modèle a déjà accumulé plus de 6000 avis 5 étoiles sur Amazon.

Inutile de dire que ce modèle est très impressionnant. Mais peut-être que la chose la plus folle à propos de cet écran de projection de premier ordre est le prix – vous pouvez en acheter un en vente aujourd’hui sur Amazon pour un peu moins de 25 $!

Voici les puces de la page Amazon:

✌ Ne manquez jamais NOTRE écran de projecteur de haute qualité➤ Ce sera le meilleur ami de votre projecteur, commencez une nouvelle façon de vous divertir. Écran de cinéma HD 16: 9 de 120 pouces EXCELLENT en tissu polyester naturel. Vous ne croirez jamais qu’un si petit paquet se transforme en un écran de projection de 120 pouces! 2,2 lb seulement, léger et portable, vous pouvez le plier en petite taille et l’emporter où vous le souhaitez! ✌ «Rides, partez!» ➤ Vous n’avez pas à vous soucier des rides ou des plis causés par le pliage de l’écran. Accrochez-le simplement à l’intérieur ou à l’extérieur, invitez vos familles ou vos amis, partageant votre temps joyeux les uns avec les autres. L’écran de cinéma du projecteur est plus lumineux que la plupart des autres écrans de projection, la surface lisse améliore les résultats de l’image. Nous espérons que notre écran à contraste élevé et notre matériau anti-froissement faciliteront tout. S’il y a de la poussière dessus, il est recommandé de le nettoyer avec un chiffon humide. ✌ TRAVAILLEZ dans la plupart des situations➤ Affichez tout ce que vous voulez, faites-le! Afficher des films, des jeux de sport, des photos, des vidéos musicales, des jeux, etc., cela vous rend la vie plus amusante! Vous pouvez également présenter les graphiques et les données de votre entreprise au bureau, en partageant vos photos de votre mariage proposé. Il pourrait être utilisé de manière professionnelle, romantique, pratique, cela dépend de ce dont vous avez besoin Screen Écran de projecteur super facile à installer➤ Vous pourrez déplier l’écran et le monter en littéralement quelques minutes, grâce aux 12 œillets finis en métal qui peuvent être accrochés un mur utilisant des crochets ou une corde à couper (inclus dans l’emballage). L’écran est adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur You Ce que vous obtenez ➤ L’écran de projection exceptionnel convient au cinéma maison, aux réunions d’affaires, aux expositions, aux conventions, aux présentations, etc. Écran 16: 9 (diagonale de 120 « offrant une zone de visualisation de 104″ x 58 » ), Lot de 16 crochets à peler et coller et cordes de 2 * 5 mètres. En outre, nous offrons un service client professionnel. Nous fournissons un support technique aux clients. Toutes les questions concernant cet écran de projection pliable recevront une réponse dans les 12 heures.

Écran de projecteur 120 pouces 16: 9 HD Écran de projection portable anti-plis pliable pour films de projection pour Ho… Prix: $ 24.98 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

