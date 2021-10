Obtenez un excellent son à la maison à prix réduit

Si vous avez déjà utilisé un haut-parleur Sonos, vous savez à quel point ils sont excellents. Non seulement les haut-parleurs Sonos sont bien conçus, mais ils sonnent également de manière impressionnante, et ils sont disponibles pour toutes sortes de situations d’écoute. Vous voulez juste un son multi-pièces ? Ou peut-être cherchez-vous une barre de son ? Ou des haut-parleurs que vous pouvez emporter partout dans la maison ? Sonos vous couvre dans toutes ces situations.

Le Black Friday, cette année, tombe le 26 novembre – il faudra donc un certain temps avant que nous obtenions réellement des offres Black Friday. À l’approche de l’événement, cependant, nous attendons une gamme d’offres de toutes sortes de détaillants, notamment Amazon, Best Buy, Walmart, etc.

Il y a beaucoup de choses à penser avant d’acheter un nouveau haut-parleur. Notamment, vous devrez réfléchir à l’endroit où vous souhaitez placer le haut-parleur et à la manière dont vous souhaitez l’utiliser. Sonos propose des haut-parleurs pour toutes sortes de réglages différents, donc que vous recherchiez une barre de son, un haut-parleur autonome, un haut-parleur portable ou autre, il devrait y avoir quelque chose pour vous. Vous devrez également penser au budget, car la société propose des haut-parleurs à des prix différents pour le même cadre. Par exemple, le Sonos Beam et le Sonos Arc sont tous deux des barres de son, mais à des prix assez différents.

Nous mettrons régulièrement à jour ce guide à mesure que nous nous rapprochons du Black Friday. Et, si vous ne pouvez pas attendre le Black Friday, nous nous assurerons que les meilleures offres sont répertoriées ci-dessous.

Comment obtenir les meilleures offres Black Friday Sonos

Sonos Beam Gen 2 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il peut être un peu effrayant d’acheter de nouvelles enceintes pour votre maison, mais lorsque vous achetez auprès d’une marque bien connue et réputée, le processus est un peu plus facile. Nous n’inclurons ci-dessous que les offres que nous pensons réellement de haute qualité.

Si vous voyez une bonne affaire sur un haut-parleur Sonos le Black Friday, cela vaut la peine de vérifier simplement auprès d’autres détaillants pour le même produit, puis de l’acheter.

Où sont les meilleures offres Black Friday Sonos

Les haut-parleurs Sonos bénéficieront probablement de remises importantes auprès de divers détaillants, et nous pourrions même obtenir des remises sur le propre site Web de Sonos.

Franchement, il peut être difficile de dire exactement où seront les meilleures offres. De manière générale, les offres seront probablement similaires ou identiques pour tous les détaillants. Si vous trouvez une bonne affaire chez un détaillant comme Amazon, ce sera probablement la même chose chez Best Buy, Walmart, etc.

Nous garderons un œil sur les différents détaillants pour ne trouver que les meilleures offres.

Dois-je attendre le Black Friday pour acheter une enceinte Sonos ?

Source de l’image : Sonos

Oui. Si vous êtes à la recherche de nouveaux haut-parleurs et que vous pouvez attendre le Black Friday, cela vaut la peine d’attendre le Black Friday. Il est tout à fait possible que l’enceinte que vous recherchez ne soit pas du tout remise, mais si c’est le cas, vous ne voudrez pas manquer les offres.

Offres Black Friday vs Cyber ​​Monday Sonos

Les offres seront probablement similaires entre le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Cela ne signifie pas pour autant que vous deviez attendre le Cyber ​​Monday pour acheter. Si vous voyez beaucoup de choses pour un haut-parleur Sonos le Black Friday, nous vous recommandons d’appuyer sur la gâchette. Il est tout à fait possible que l’accord disparaisse complètement d’ici le Cyber ​​Monday, et vous l’aurez raté.

Offres Black Friday Sonos de l’année dernière

En 2020, nous avons vu un certain nombre d’excellentes offres Sonos. Les offres allaient de remises sur la barre de son Sonos Beam, qui était disponible à 100 $ de réduction sur son prix normal, à l’ensemble surround 5.1, qui comprenait le Sonos Beam, un subwoofer et deux haut-parleurs Sonos One SL pour le son surround. La société a également proposé des remises sur des haut-parleurs comme le Sonos One.

Les meilleures offres Sonos du moment

Vous ne pouvez pas attendre le Black Friday mais vous voulez profiter de bonnes affaires Sonos ? Voici les meilleures offres Sonos en cours en ce moment.

