Obtenez un Fire Stick à 18 $ ou un téléviseur intelligent à 99 $ dans la vente Cyber ​​Week Fire TV d’Amazon

Tant de gens achètent de nouveaux téléviseurs le Black Friday chaque année. D’autres choses comme les ordinateurs portables et les Instant Pots se vendent également assez bien, bien sûr. Mais les téléviseurs sont toujours en tête de nombreuses listes. Fait intéressant, en 2021, vous pourriez avoir de la chance si vous décidiez de ne pas en acheter un pendant le Black Friday. Et il en va de même si vous recherchez uniquement un lecteur multimédia en continu pour accompagner un téléviseur que vous possédez déjà. C’est parce que les offres Cyber ​​Week Fire TV d’Amazon sont meilleures qu’elles ne l’ont jamais été auparavant !

Croyez-le ou non, les prix commencent à seulement 17,99 $ cette année dans l’énorme éruption de Fire TV d’Amazon. C’est le prix que vous paierez pour le Fire TV Stick Lite d’entrée de gamme d’Amazon. Vous voudrez peut-être l’ignorer, car le Fire TV Stick standard avec la télécommande Alexa améliorée d’Amazon ne coûte que 2 $ de plus!

Si vous recherchez un téléviseur pleine grandeur, les offres sont encore plus impressionnantes. Amazon propose des téléviseurs Fire TV Edition à partir de seulement 99,99 $ pendant la Cyber ​​Week 2021. Mieux encore, la société fabrique et vend désormais ses propres téléviseurs et propose des remises incroyables que vous ne croirez pas. Vous économiserez jusqu’à 150 $ sur les téléviseurs Omni Series et 4-Series d’Amazon déjà abordables.

Ce sont les offres Fire TV les plus chaudes de la saison !

Présentation d’Amazon Fire TV 55″ Omni Series 4K UHD Smart TV, mains libres avec Alexa Prix: 559,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres Cyber ​​Week Fire TV 2021

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les offres Cyber ​​Week Fire TV en 2021 commencent à seulement 99,99 $. Pour cette petite somme, vous pouvez vous procurer un Téléviseur HD intelligent Insignia de 24 pouces. C’est le téléviseur le plus vendu sur l’ensemble du site d’Amazon. C’est probablement parce qu’il est parfait pour les cuisines, les chambres d’amis ou tout autre petit espace.

Si vous voulez quelque chose de plus gros, cependant, il existe des offres vraiment impressionnantes en ce moment.

Amazon propose des dizaines et des dizaines d’offres Fire TV pour la Cyber ​​Week 2021. Vous pouvez toutes les voir sur cette page, mais préparez-vous à faire défiler très longtemps. Si vous cherchez un téléviseur 43″, 50″ ou 55″, nous vous épargnerons le suspense. Vous devez absolument consulter les offres de télévision Omni Series et 4-Series d’Amazon.

Série Amazon Fire TV Omni

Amazon propose désormais deux gammes différentes de téléviseurs intelligents. L’un est la série Omni et l’autre est la série 4. Inutile de dire qu’il existe de fantastiques offres Cyber ​​Week Fire TV sur les deux programmations.

Quant aux plus grandes différences entre les deux, il y en a plusieurs importantes. Les téléviseurs de la série Omni incluent la prise en charge Alexa mains libres grâce aux microphones intégrés (ne vous inquiétez pas, il existe également des fonctions de confidentialité). Vous bénéficiez également de la prise en charge Dolby Vision et de la prise en charge des appels vidéo bidirectionnels sur les modèles Omni Series.

Présentation d’Amazon Fire TV 55″ Omni Series 4K UHD Smart TV, mains libres avec Alexa Prix: 559,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les prix de la série Amazon Fire TV Omni commencent à 299,99 $ pour le Modèle de la série Omni de 43 pouces lors de la Cyber ​​Week 2021. Le version 50 pouces est de 359,99 $ et la meilleure offre est sur l’introduction Amazon Fire TV 55″ Omni Series 4K TV. Il se vend normalement à 560 $, mais pour le moment, il n’est plus que de 409,99 $ !

Nous avons testé nous-mêmes la série Omni et nous avons été très impressionnés. La qualité d’image 4K d’Amazon est excellente et avoir Alexa mains libres intégré est si pratique. Vous allez adorer !

Présentation d’Amazon Fire TV 50″ Omni Series 4K UHD Smart TV, mains libres avec Alexa Prix: 509,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Présentation d’Amazon Fire TV 43″ Omni Series 4K UHD Smart TV, mains libres avec Alexa Prix: 409,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Amazon Fire TV série 4

En ce qui concerne les téléviseurs Fire de la série 4 d’Amazon, vous bénéficiez de la même expérience visuelle exceptionnelle en dehors de Dolby Vision. Si vous pouvez vivre sans cela et sans Alexa mains libres intégrée à votre téléviseur, vous pouvez économiser beaucoup d’argent. Les Téléviseur 55 pouces série 4 est de 379,99 $ pour la Cyber ​​Week 2021, soit 30 $ de moins que la série Omni.

Présentation d’Amazon Fire TV 55″ 4-Series 4K UHD Smart TV Prix: 519,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Si vous n’avez pas besoin d’un téléviseur aussi grand, il y a deux autres offres à découvrir. celui d’Amazon Téléviseur 50 pouces série 4 coûte 329,99 $ pour la Cyber ​​Week 2021, et le version 43 pouces est à seulement 269,99 $.

Présentation d’Amazon Fire TV 50″ 4-Series 4K UHD Smart TV Prix:$469.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Présentation d’Amazon Fire TV 43″ 4-Series 4K UHD Smart TV Prix: $369.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres de la Cyber ​​Week Fire TV Stick

La gamme Fire TV Stick bien-aimée d’Amazon est toujours très populaire auprès des lecteurs de . Deals. Désormais, le produit le plus abordable de cette gamme est encore plus abordable grâce à la plus grande remise jamais réalisée.

Dirigez-vous vers Amazon et vous trouverez le Fire TV Stick Lite en vente pour seulement 17,99 $. Ou, vous pouvez passer au Fire TV Stick pour seulement 19,99 $. Nous recommandons certainement ce dernier. La différence entre les deux est la télécommande. L’Alexa Voice Remote Lite fournie avec le Stick moins cher n’a pas de boutons d’alimentation et de volume supplémentaires pour contrôler votre téléviseur.

Fire TV Stick Lite avec Alexa Voice Remote Lite (pas de commandes TV) Prix catalogue : 29,99 $ Prix : 17,99 $ Vous économisez : 12,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa (comprend les commandes du téléviseur), appareil de diffusion en continu HD Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (50 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les modèles 4K ont des remises plus importantes

Vous pouvez économiser encore plus en passant au roi des dongles de streaming d’Amazon. C’est vrai, nous parlons du n°1 le plus vendu Fire TV Stick 4K. Il n’y a peut-être pas de lecteur multimédia en continu au prix de 50 $ qui se rapproche le plus du Fire TV Stick 4K. Et il est en vente dès maintenant pour seulement 24,99 $, correspondant à un prix bas de tous les temps.

Si vous voulez de la 4K et du HDR, il n’y a vraiment aucune raison de chercher ailleurs… à moins que vous ne vouliez aussi le Wi-Fi 6. Si c’est le cas, alors accrochez définitivement le Fire TV Stick 4K Max au lieu. Il est réduit pour la première fois en ce moment. C’est une super affaire Cyber ​​Week Fire TV Stick!

Et enfin, si vous voulez tout, vous pouvez vous procurer un 120 $ Fire TV Cube en vente pour 79,99 $. Il s’agit essentiellement d’un Fire TV Stick 4K combiné à un Echo Dot, et les gens l’adorent !

Appareil de diffusion en continu Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (50 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Présentation du dispositif de diffusion en continu Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, télécommande vocale Alexa (comprend la con… Prix catalogue : 54,99 $ Prix : 34,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (36%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Fire TV Cube, appareil de streaming mains libres avec Alexa, 4K Ultra HD, comprend la télécommande vocale Alexa Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus d’offres sur la Cyber ​​Week 2021

Si vous recherchez toutes les meilleures offres pour la Cyber ​​Week 2021 disponibles dès maintenant, vous les trouverez dans notre vaste couverture. Nous avons couvert toutes les catégories de produits les plus populaires avant les vacances de cette année. En plus de cela, vous trouverez toutes les remises les plus importantes des meilleurs détaillants, notamment Best Buy, Walmart et Amazon.

Découvrez les résumés suivants de la Cyber ​​Week 2021 et vous ne manquerez aucune des meilleures offres de la saison !

