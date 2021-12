Obtenez un Fitbit Charge 5 pour 50 $ de réduction dès maintenant et économisez avant les vacances

Il n’est pas trop tard pour faire vos achats des Fêtes, et il existe de nombreuses offres de dernière minute dont vous pouvez profiter. Si vous ne savez pas quoi offrir à quelqu’un, les trackers de fitness semblent être une idée de cadeau populaire. Amazon et Best Buy ont actuellement le Fitbit Charge 5 en vente pour seulement 130 $, une économie de 50 $ sur son prix normal.

Fitbit propose certains des meilleurs trackers de fitness disponibles, ce qui ne devrait pas surprendre car la société a été fondée sur ses convictions fermes en matière de santé et de fitness ; c’est dans ce domaine qu’il se spécialise. Le Fitbit Charge 5 en particulier est l’un des meilleurs que vous puissiez obtenir, offrant une autonomie de 7 jours avec un bel écran OLED. Son design mince, son imperméabilité et ses caractéristiques le rendent incomparable.

Le Fitbit Charge 5 est disponible en quelques couleurs différentes et est parfait pour les amateurs de fitness et de vacances pendant ces vacances. Il dispose d’un GPS intégré, de mesures de santé et de suggestions de gestion du stress pour vous garder en forme et en bonne santé. Il comprend même un abonnement premium de 6 mois avec des analyses personnalisées et plus encore.

Vous pouvez acheter le Fitbit Charge 5 en graphite (noir), blanc lunaire ou bleu acier, et tous sont en promotion pour le moment. Les utilisateurs pourront suivre leur fréquence cardiaque, les calories brûlées, la température de la peau et plus encore 24h/24 et 7j/7.

Et si le Fitbit Charge ne semble pas être exactement ce dont vous avez besoin, vous avez le choix entre de nombreux trackers de fitness. Vous n’avez même pas besoin de rester avec Fitbit si vous n’aimez pas l’entreprise. Les autres fabricants Xiaomi, Garmin et Samsung proposent tous leurs propres trackers à différents prix avec des fonctionnalités qui peuvent être mieux adaptées à vos besoins. Quel que soit votre achat, ce sera un excellent point de départ dans votre parcours de remise en forme.

