Obtenez un Galaxy A32 5G à 65% de réduction plus un mois de service gratuit chez Boost Mobile

Boost Mobile avance avec beaucoup d’avantages sur un téléphone 5G sur son réseau de données étendu. Boost a réduit le prix du Samsung Galaxy A32 5G à seulement 99 $ avec un mois de service gratuit inclus. Le forfait gratuit comprend des appels et des SMS illimités avec 2 Go de données 5G/4G.

Le Galaxy A32 5G est un excellent moyen de tester la couverture 5G de Boost Mobile à un prix très bas. Coûtant généralement 299 $, cette offre fait baisser le prix du téléphone de 65%, sans parler du mois de service gratuit pour vous aider à démarrer. Ce téléphone Android est doté d’excellents appareils photo, d’une batterie qui dure toute la journée et d’un écran réactif à 90 Hz. Cette offre bénéficie même de la livraison gratuite, donc si vous cherchez à faire le changement, c’est un excellent point de départ.

Avec le mois de service gratuit de Boost Mobile, vous êtes abonné à un forfait avec 2 Go de données haut débit, y compris un point d’accès mobile. Vous aurez également la possibilité d’apporter votre numéro actuel avec vous ou d’en obtenir un nouveau. Et sans contrat annuel, vous n’avez pas à craindre d’être enfermé dans un plan. Même si le téléphone est verrouillé sur Boost Mobile, vous pourrez vous inscrire à l’un des meilleurs forfaits de téléphonie mobile bon marché avec Boost Mobile.

Économisez 65% avec cette offre Boost Mobile

Boost Mobile a fait des vagues non seulement avec ses forfaits et ses prix, mais aussi avec ses services groupés. Boost propose d’excellents modules d’appels internationaux, notamment l’excellent Todo Mexico Plus, qui inclut même des données d’itinérance au Mexique. En plus de cela, il existe d’autres excellentes options telles que Boost Shield pour protéger vos appareils en cas d’accident, ainsi que K Health afin que vous puissiez discuter avec un médecin à tout moment.

Consultez notre guide si vous souhaitez en savoir plus sur les forfaits de Boost Mobile ou notre revue Galaxy A32 si vous souhaitez en savoir plus sur le téléphone.

