Obtenez un iPhone gratuit tous les deux ans avec l’offre « Forever Upgrade » de T-Mobile

L’iPhone 13 est le smartphone le plus puissant d’Apple, mais il n’a pas vraiment fait l’objet de nombreux ajustements de conception majeurs. En tant que tel, vous pouvez avoir du mal à décider de mettre à niveau ou non. Eh bien, T-Mobile fait de son mieux pour rendre cette décision plus facile en ajoutant la gamme iPhone 13 à son initiative Forever Upgrade. Tant que vous échangez un appareil contre un iPhone 13, un iPhone 13 mini, un iPhone 13 Pro ou un iPhone 13 Pro Max de T-Mobile, vous pouvez passer gratuitement au dernier modèle tous les deux ans.

Obtenez un iPhone gratuit tous les deux ans de T-Mobile

Voici comment fonctionne l’offre Forever Upgrade de T-Mobile, comme l’explique l’opérateur sur son site Web :

Échangez votre smartphone éligible, obtenez un modèle d’iPhone 13 gratuit avec 5G maintenant sur un plan éligible et bloquez jusqu’à 800 $ de valeur d’échange pour toujours. Tous les deux ans ou plus, passez au dernier iPhone et obtenez jusqu’à 800 $ de réduction. Et vous pouvez répéter cela pour toujours. Oui vraiment. Fini les chasses au trésor. Plus de sensation lancinante.

iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max : Couleurs. Source de l’image : Apple Inc.

Après avoir acheté un iPhone 13, vous pourrez l’échanger deux ans plus tard pour 800 $ de réduction sur l’iPhone 15. Deux ans plus tard, vous pouvez échanger votre iPhone 15 pour 800 $ de réduction sur l’iPhone 17. Vous n’avez pas pour mettre à niveau tout de suite ou pas du tout, mais l’offre vous attendra si vous le faites.

« T-Mobile est le premier réseau 5G des États-Unis avec les vitesses 5G les plus rapides et la plus grande couverture 5G, et avec Forever Upgrade, nous plaçons également une nouvelle barre en matière de valeur. Les clients peuvent obtenir le puissant nouvel iPhone 13 aujourd’hui, en conserver la valeur et passer au dernier iPhone tous les deux ans… POUR TOUJOURS », a déclaré Jon Freier, vice-président exécutif du groupe des consommateurs chez T-Mobile, dans un communiqué la semaine dernière. « C’est exactement le genre d’innovation qui bouleverse l’industrie que les clients attendent du Un-carrier. Avec les nouveaux iPhones 5G sur nous, Forever Upgrade, le premier réseau 5G, un forfait conçu pour la 5G avec Magenta MAX et une année gratuite d’Apple TV+ sur les forfaits Magenta, T-Mobile est LA destination pour les fans d’Apple.