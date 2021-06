Obtenez un jab! Plaidoyer du week-end alors que Londres se déplace à moins de 3 m de la cible

L

les ondonateurs ont été invités à se faire vacciner ce week-end alors que la capitale s’est déplacée à moins de trois millions de coups de la fin du verrouillage.

Boris Johnson souhaite que toutes les personnes de plus de 18 ans se voient offrir un premier jab et que les deux tiers des adultes aient été «doubles jabbed» pour maximiser la sécurité.

Une nouvelle augmentation des cas au Royaume-Uni de la variante Delta de Covid trouvée pour la première fois en Inde devait être annoncée vendredi matin – soulignant la nécessité pour autant de personnes que possible d’avoir la protection maximale contre deux jabs avant la fin de la distanciation sociale.

Plus de 60 centres éphémères, dont de nombreux lieux sans rendez-vous, ouvriront ce week-end pour que les Londoniens « prennent un jab ». Une clinique de vaccination de masse de quatre jours, avec rendez-vous pré-réservés et sans rendez-vous, a ouvert ce matin au stade Emirates d’Arsenal.

Des événements majeurs ont également lieu ce week-end dans les stades de rugby Saracens et Twickenham et sur les terrains de football de Charlton, Crystal Palace et Watford dans le but d’accélérer le déploiement, en particulier chez les moins de 40 ans.

Un deuxième centre sans rendez-vous au centre commercial Westfield à Stratford a été ouvert aujourd’hui par le maire Sadiq Khan et le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi après un sommet conçu pour favoriser l’adoption dans la capitale et garantir que tous les Londoniens aient deux coups “dès que possible”.

Londres est à la traîne par rapport au reste du pays depuis que les premiers vaccins ont été administrés en décembre. Les efforts se concentreront désormais sur l’élimination des obstacles pour faire piquer les 1,8 million de Londoniens adultes sur 6,9 millions.

M. Khan a déclaré que la capitale était confrontée à des “défis uniques”, avec une population plus jeune, plus mobile et diversifiée, et une proportion plus élevée de personnes non inscrites auprès d’un médecin généraliste.

La capitale compte également la proportion la plus élevée de la population migrante du Royaume-Uni, qui est moins susceptible d’être enregistrée auprès d’un médecin généraliste, ce qui les expose au risque de manquer l’invitation officielle à prendre rendez-vous.

Vaccinations de masse dans les stades de football

M. Khan a averti que “le travail est loin d’être terminé” et a déclaré que les centres sans rendez-vous où le statut d’immigration n’est pas requis continueraient d’être utilisés.

« Les trois prochaines semaines sont absolument cruciales pour garantir la levée des restrictions », a-t-il déclaré. “C’est une réalisation incroyable que plus de 8,3 millions de doses de vaccins vitaux contre le Covid-19 aient déjà été administrées aux Londoniens, mais nous avons encore beaucoup à faire et je veux vraiment augmenter encore plus le nombre de personnes vaccinées.

“J’exhorte tous les Londoniens âgés de 18 ans et plus à se faire vacciner complètement dès que possible.”

M. Zahawi a déclaré: “Le London Vaccine Summit d’aujourd’hui consiste à travailler ensemble pour s’assurer que tout le monde dispose des informations et des conseils dont ils ont besoin pour se manifester lorsqu’ils reçoivent leur appel, ainsi que d’apprendre ce qui a particulièrement bien fonctionné et d’essayer d’imiter cela. Succès.

«Les prochaines semaines sont cruciales alors que nous intensifions nos efforts avec le NHS, la santé, la communauté, la foi et les chefs d’entreprise pour encourager encore plus de personnes à recevoir leurs première et deuxième doses alors que nous continuons à nous battre pour sortir de cette pandémie mondiale. “

Gino Amato injecte une dose du vaccin Pfizer/BioNTech au terrain des Spurs

Environ 10 000 doses de Pfizer, le principal vaccin des moins de 40 ans, seront disponibles à Arsenal. Jonathan O’Sullivan, directeur de la santé publique du conseil d’Islington, a déclaré que 800 personnes étaient impliquées dans l’organisation de l’événement Gunner Get Jabbed, qui est ouvert aux Londoniens sans numéro NHS et quel que soit leur statut d’immigration.

M. O’Sullivan a déclaré au Standard : « C’est un moment vraiment important. Nous voulons vraiment augmenter le taux de vaccination et toucher les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées. Il y a une vraie envie de vacciner pour nous aider à retrouver une vie normale et passer l’été. »

Il a ajouté : « Le truc avec ce genre d’événement, c’est qu’il peut vraiment captiver l’imagination. Il suscite des conversations et sensibilise et, au fil du temps, contribue à la vaccination même chez les personnes qui n’ont pas assisté à l’événement.

“Arsenal dans la communauté a une grande portée. Ils capturent vraiment les parties que les autres ne peuvent pas. Des événements de cette ampleur font vraiment avancer le rythme de la vaccination. »

Un total de 5 074 349 premières doses et 3 322 640 secondes doses avaient été administrées à Londres mercredi soir. Près de 4 200 jabs ont été donnés aux Spurs dimanche dernier, tandis que 6 000 ont été administrés samedi au stade londonien de West Ham.

Cela signifie qu’à partir d’hier matin, 1 825 651 premières doses et 1 277 360 secondes supplémentaires ont été nécessaires pour que la capitale se conforme aux objectifs du Premier ministre, soit un total combiné de 3 103 011 injections.

Environ 73,1% des Londoniens adultes ont reçu une première dose et 47,2% deux doses au milieu de la semaine.

En comparaison, 82,5% des personnes au Royaume-Uni avaient reçu une dose et plus de 60% deux doses.

L’événement Arsenal est ouvert de 8h à 20h du vendredi pendant quatre jours. Twickenham organise un événement sans rendez-vous pour les première et deuxième doses du vaccin AstraZeneca aujourd’hui et dimanche. Le stade StoneX des Saracens à Hendon organise un événement sans rendez-vous Pfizer de deux jours samedi et dimanche.

Le stade Selhurst Park de Crystal Palace offrira les première et deuxième doses d’AstraZeneca vendredi et tout au long du week-end.

Charlton organise un autre événement «Vaccination à la vallée» samedi, administrant des jabs Pfizer. Le terrain Vicarage Road de Watford distribuera le jab Pfizer de 10h à 21h dimanche.

Les centres communautaires comprennent la mosquée Al Birr à Leyton, le centre commercial St Nicholas à Kingston et l’hôtel de ville de Redbridge à Ilford.

Le NHS lancera prochainement un nouveau service en ligne permettant aux gens de trouver le site sans rendez-vous le plus proche simplement en entrant leur code postal. Des SMS seront envoyés aux personnes habitant à proximité qui n’ont pas reçu leur première dose.