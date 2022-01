Obtenez un lecteur de disquette de 5,25 pouces pour fonctionner sous Windows 11 | La technologie

Il semble que Windows 11 soit également capable de lire des disquettes d’il y a près de 50 ans, et ce youtubeur l’a montré.

Bien qu’aujourd’hui nous disposions des disques durs externes, des clés USB et même des Blu-Ray appropriés, dans le passé, pour transmettre des informations d’un ordinateur à un autre ou même pour charger nos programmes préférés, nous devions utiliser les disquettes appropriées, d’abord les 5 ceux, 25 pouces puis 3,5 pouces, popularisés entre les années 70 et 80.

Nous savons tous à quel point Microsoft est strict lorsqu’il s’agit d’autoriser la compatibilité des ordinateurs avec Windows 11, et bien que les PC que nous pouvons avoir à la maison ne soient pas compatibles avec le nouveau système d’exploitation Redmond, il est probable qu’un lecteur de disquettes soit compatible. pouces, comme l’a montré un youtuber.

Et a été Jrcraft qui a montré sur sa chaîne YouTube qu’il était possible de connecter un lecteur de disque 5,25 pouces ou un ordinateur avec Windows 11, et a même été reconnu.

Pour que le système puisse lire le lecteur de disquette, il a utilisé un Gigaoctet GA-MA7GPM-DS2H Rév-1, et un AMD Athlon 64X2+ Edition noir.

Ensuite, le lecteur de 5,25 pouces a été connecté via une bande IDE à 34 broches et Windows 11 a réussi à le détecter. Bien que cette expérience soit sans valeur du tout, c’est un clin d’œil pour les utilisateurs qui aiment expérimenter des choses rétro sur de nouveaux appareils.

Bien que Microsoft autorise également l’installation de Windows 11 sur des ordinateurs non pris en charge, il n’est pas recommandé pour des raisons de compatibilité et de sécurité, avec de nombreuses mises à jour qui n’ont pas pu être appliquées.

De cette façon, l’utilisateur a la possibilité d’acheter un nouvel ordinateur compatible avec Windows 11 ou de continuer avec son ordinateur portable actuel avec Windows 10, un système d’exploitation qui a des mises à jour de sécurité jusqu’en 2025.