Obtenez un livre électronique gratuit Destiny Lore de Bungie Store

Bungie compte à rebours jusqu’à ce que Gjallarhorn arrive dans Destiny 2 en offrant un nouveau cadeau ou une nouvelle remise tous les jours du 23 novembre au 7 décembre dans la boutique Bungie.

Voici tous les trucs gratuits que vous pouvez attraper jusqu’à présent: un ebook gratuit intitulé Destiny Grimoire Anthology, Volume IV: The Royal Will, une page de coloriage à imprimer à domicile mettant en vedette Gjallarhorn et un papier à imprimer à la maison Gjallarhorn.

La version Kindle de Destiny Grimoire Anthology, Volume IV: The Royal Will coûte actuellement 17,99 $ sur Amazon, alors que si vous la téléchargez depuis le Bungie Store, elle est entièrement gratuite. Si vous êtes intéressé par une copie physique, l’édition à couverture rigide Destiny Grimoire Anthology, Volume IV: The Royal Will se vend 22 $ sur Amazon.

Destiny Grimoire Anthology, Volume IV: The Royal Will Relié

Le quatrième volet des livres sur les traditions de Destiny plonge dans les histoires de deux puissants dirigeants, Mara Sov, la reine des éveillés et Oryx, le roi pris. Le livre donne des détails sur l’ascension au pouvoir de Sov et Oryx, leur affrontement pendant l’arc Taken King, ainsi que sur qui sont les Awoken. Sov fait une réapparition dans la dernière mise à jour de Destiny 2, Season of the Lost.

Gjallarhorn arrivera dans le pack 30e anniversaire de Bungie. Le DLC à 25 $ comprendra également un nouveau donjon sur le thème de la grotte à butin Destiny 1 et d’autres armes Destiny 1. Le pack 30e anniversaire de Bungie sera lancé le 7 décembre.

