Obtenez un mois gratuit de Sling TV avec cette offre spéciale Cyber ​​Monday BOGO

Les plateformes de streaming ne manquent pas, et il semble que tous les jours, il y en a une nouvelle qui vous supplie de vous abonner. Cependant, Sling TV existe depuis un certain temps maintenant et est l’un des moyens les moins chers d’obtenir la télévision en direct sur votre téléphone, votre ordinateur portable ou des clés de streaming comme Chromecast avec Google TV. Le service commence à seulement 35 $ pour plus de 30 chaînes en direct et augmente à partir de là si vous en voulez plus. Et vous pouvez profiter d’extras comme des modules complémentaires premium et DVR.

Grâce au Cyber ​​Monday, toute personne qui s’inscrit à Sling TV et paie son premier mois bénéficiera automatiquement d’un deuxième mois gratuit. C’est essentiellement une valeur de 70 $ ou 100 $ pour la moitié, ce qui est plutôt sympa ! C’est facilement ce que vous payez pour un seul mois d’options de télévision en direct avec Hulu, YouTube TV et autres.

Sling TV | Cyber ​​lundi BOGO



Sling TV est un moyen abordable d’obtenir la télévision en direct où que vous soyez, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur ou votre télévision. Accédez à la plupart des réseaux les plus populaires et aux modules complémentaires premium, et enregistrez même vos programmes pour plus tard avec le DVR.

35 $ ​​chez Sling TV

Avec Sling TV, vous avez le choix entre trois forfaits, en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Les utilisateurs ont même accès gratuitement aux chaînes de télévision locales lorsqu’ils utilisent l’une des meilleures antennes HDTV intérieures/extérieures, et avec 50 heures de DVR , vous n’aurez pas à vous soucier de manquer vos émissions. Sling TV prend en charge jusqu’à trois flux simultanés et est compatible avec toutes sortes d’appareils, vous n’aurez donc pas à vous soucier d’un manque de support.

Pour quiconque choisit une clé de streaming parmi ces offres de maison intelligente Cyber ​​Monday, vous devez absolument envisager d’ajouter Sling TV à vos abonnements, surtout si vous n’avez pas déjà un forfait TV en direct.

