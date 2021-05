Obtenez un pack de 2 Google Nest Cam Outdoor à près de 50 $ de réduction aujourd’hui seulement

La mise en place d’un système de caméra de sécurité domestique intelligente n’a pas besoin de casser votre tirelire si vous savez où trouver beaucoup de choses. Aujourd’hui seulement, Woot vous offre la possibilité d’acquérir un pack de 2 Nest Cam Outdoor avec 48 $ de réduction sur son prix normal. À 250 $, c’est l’un des meilleurs prix que nous ayons vus pour la paire, mais notez que la garantie offerte est de 90 jours.

Vente d’un jour

Caméras de surveillance extérieure Google Nest Cam (pack de 2)

La Nest Cam Outdoor de Google est conçue pour résister aux intempéries et surveiller votre maison 24h / 24 et 7j / 7. Ils peuvent même envoyer une notification directement sur votre téléphone lorsqu’un mouvement a été détecté et, avec l’application Nest, vous pouvez également l’utiliser comme interphone.

249,99 $ 298,00 $ 48 $ de rabais

La Nest Cam Outdoor enregistre en HD 1080p jusqu’à 30 images par seconde avec une vue grand angle de 130 degrés. Il existe également un support de vision nocturne pour que vous puissiez toujours voir ce qui se passe après la tombée de la nuit. Étant résistantes aux intempéries, ces caméras sont idéales pour une utilisation à l’extérieur de votre maison et elles se branchent sur le secteur pour que vous n’ayez pas à vous soucier de recharger les piles. Le zoom 8x vous permet également de mieux voir certaines parties de votre cour ou de votre maison.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ces caméras vous permettent d’utiliser votre téléphone pour voir ce que la caméra voit où que vous alliez. Vous pouvez également lui faire envoyer des notifications personnalisées lorsqu’un mouvement est détecté dans une certaine plage. En plus de voir un flux sur votre téléphone, vous pouvez également utiliser votre Google Home Hub ou un autre écran intelligent ainsi que sur votre téléviseur via Chromecast.

Il y a même un microphone et un haut-parleur intégrés qui vous permettent d’entendre et de parler via votre téléphone s’il y a quelqu’un de l’autre côté de la caméra. Cet audio bidirectionnel fonctionne via votre téléphone ou votre haut-parleur intelligent comme un Amazon Echo.

Woot facture généralement 6 USD par commande pour l’expédition, bien que vous puissiez obtenir une livraison gratuite sur la commande d’aujourd’hui en vous connectant avec un compte Amazon Prime avant de passer à la caisse. Si vous n’avez jamais été membre auparavant, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours pour que vos commandes soient expédiées gratuitement chez Woot et Amazon. Vous aurez également accès à des avantages tels que le service de streaming Prime Video, des remises exclusives réservées aux membres, et plus encore.

