Obtenez un pack de 2 haut-parleurs Nest Audio à un prix record avec ce coupon

Le Nest Audio est le meilleur haut-parleur dédié (et le seul qui reste de taille normale) que Google fabrique encore. Il est sorti à un prix inférieur à celui du Google Home de première génération, 99 $ pour le lancement de 129 $ de la maison, tout en sonnant mieux et en paraissant moins bizarre. Google propose un pack de deux pour une réduction de 20 $, ce qui est une offre encore meilleure. Et aujourd’hui, vous pouvez obtenir un rabais supplémentaire de 40 $ sur un pack de deux de BuyDig – c’est seulement 139 $, encore mieux-euh accord.

Nous avons donné une critique élogieuse au Nest Audio l’année dernière: pour le prix, il n’y a pas grand-chose d’autre que vous pourriez souhaiter d’un haut-parleur de l’Assistant Google (à l’exception d’une prise casque de 3,5 millimètres, quelque chose que vous ne trouverez dans aucun haut-parleur Google maintenant. que le Home Max a été abandonné).

Pour obtenir ce prix, ajoutez simplement le pack de deux à votre panier sur BuyDig et appliquez le code de réduction DMH23 à la caisse. Il semble que l’offre ne soit disponible que sur le pack de deux Charcoal, mais si cela fonctionne pour vous, c’est un prix exceptionnel.