Obtenez un pari gratuit de 5 £ sur toutes les autres courses de la carte lorsque vous pariez 10 £ avec l’offre spéciale nouveau client 888 Sport

Les poursuites se poursuivent à Cheltenham ce week-end avec une action de haute qualité alors que la pluie continue de tomber pour les chasseurs et les haies sur sol meuble.

Il y a quelques grandes courses ce week-end à Cheltenham, y compris la course de niveau 3 Racing Post Gold Cup Handicap Chase ainsi que les courses de niveau 2 Albert Bartlett Novices’ Hurdle et Unibet International Hurdle.

Le vendredi, le Betfair Handicap Chase (Grade 3) semble qu’Enrilo prendra la place de favori dans le peloton de 10 coureurs avec une cote de 5/2 actuellement.

Le champ de poursuite de la Gold Cup est susceptible de s’éclaircir avec plus de 20 actuellement sur la carte, mais déjà Lalor de Paul Nicholls cherche à justifier le favoritisme.

Alnadam, Simply The Betts, Fusil Raffles et Midnight Shadow sont tous à la recherche d’une autre victoire sur la piste de Cheltenham sur cette distance.

Il n’y a que 13 coureurs combinés pour les deux grades 2, Albert Bartlett voit Blazing Khal et Gelino Bello rivaliser pour l’avant et sont bien soutenus pour le week-end.

Song For Someone est le favori juste devant Scea Royal alors que le cheval entraîné par Tom Symonds cherche à remporter cette course pour la deuxième fois consécutive.

