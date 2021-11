Obtenez un pari gratuit de 5 £ sur toutes les autres courses de la carte lorsque vous pariez 10 £ avec l’offre spéciale nouveau client 888 Sport

Les courses de chevaux à Haydock présentent samedi la course Betfair de niveau 1 mettant en vedette les anciens gagnants et certains des meilleurs chasseurs que les courses de chevaux ont à offrir.

888Sport offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur toutes les autres courses de la carte lorsque vous pariez 10 £.

Protektorat gagnant à Aintree au Grand National Festival en avril 888SPORT – Obtenez 5 £ de pari gratuit sur toutes les autres courses*

Ascot et Haydock ont ​​quelques grosses courses samedi et ce week-end, mais l’accent sera mis sur le Betfair Chase de niveau 1 qui débutera à 15 heures.

Rachael Blackmore sera à bord du favori formé par Henry De Bromhead, A Plus Tard.

Daryl Jacob montera sur Bristol De Mai qui est très habitué à cette course, ayant déjà remporté trois victoires dont lors du meeting de l’an dernier.

L’espoir d’avoir une chance sera d’attendre patiemment qui n’a pas gagné de poursuite de grade 1 depuis qu’il a battu Cue Card à Ascot en 2018, mais a toujours été là et à peu près.

L’entraîneur en forme Paul Nicholls a Next Destination qui a remporté deux poursuites en trois manches.

La première fois dans une compagnie de Grade 1 pourrait faire ressortir le meilleur de ce cheval qui a d’excellentes performances de chasse aux novices pour booster ce jeune de 9 ans.

Comment réclamer

INSCRIVEZ-VOUS : ouvrez un compte et effectuez un dépôt avec le code promotionnel PARI : 10 £ sur n’importe quel marché avec des cotes de 1/2 (1,5) ou plus GET : obtenez 6 X 5 £ de paris gratuits (30 £ au total)

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

*Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £ avec le code promotionnel • Mise minimale de 10 £ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement des paris qualifiants et expirent après 7 jours • Les mises gratuites ne sont pas incluses dans les retours • Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment. des restrictions de retrait et des conditions générales complètes s’appliquent

SPÉCIAL TALKSPORT EDGE

Obtenez Villa, Newcastle et Norwich pour gagner à 28/1 avec Paddy Power

CHAUFFER

Offre de paris sur la F1 : obtenez Lewis Hamilton pour remporter le GP du Qatar à 30/1 avec William Hill

prétendants

Obtenez Liverpool pour gagner à 30/1 OU Arsenal pour gagner à 100/1 avec William Hill

PREM APERÇU

Conseils de paris: Chelsea et Liverpool gagnent, Ronaldo, De Bruyne et Jesus marquent

MACHINE DE BUT

Obtenez Cristiano Ronaldo pour marquer le premier pour Man United à 16/1 avec 888 Sport

REMBOURSEMENT

Offre de paris sur la Premier League : Remboursement en espèces (jusqu’à 50 £) avec Betfair