Obtenez un pari sans risque de 20 £ sur les qualifications de la Coupe du monde PLUS 63/1 Spécial constructeur de paris Paddy Power

L’ANGLETERRE accueille la Pologne à Wembley pour les éliminatoires de la Coupe du monde de mercredi.

Et les bookmakers Paddy Power offrent aux nouveaux clients un pari de 20 £ totalement sans risque sur l’action à Wembley PLUS un énorme spécial de constructeur de paris 63/1.

Nouvelle offre client de Paddy Power: obtenez un pari de 20 £ sans risque sur l’Angleterre contre la Pologne

CLAIM PADDY POWER – PARI DE 20 £ SANS RISQUE *

Comment réclamer le pari sans risque de 20 £ de Paddy Power

Visitez le site Web de Paddy Power en utilisant ce lien *Ouvrez un nouveau compte en utilisant le code promo YSKAEE et déposez 20 £ et placez un pari de 20 £ sur le Angleterre vs Pologne Si vous gagnez, Paddy Power créditera votre compte avec les gains Si vous perdez, ne vous inquiétez pas, vous récupérerez votre argent en espèces!

Cotes Angleterre vs Pologne – Paddy Power

Angleterre vs Pologne

Résultat

Angleterre – 2/9

Nul – 4/1

Pologne – 10/1

Premier buteur

Harry Kane – 21/10

Dominic Calvert-Lewin – 23/10

Raheem Sterling – 7/2

James Ward-Prowse – 9/2

Phil Foden – 5/1

Monture Mason – 6/1

Marché des objectifs

Plus de 3,5 buts – 15/8

Moins de 3,5 buts – 4/11

Offres spéciales

Nouvelle offre client de Paddy Power: obtenez un pari de 20 £ sans risque sur l’Angleterre contre la Pologne – CLAIM ICI *

L’Angleterre affronte la Pologne avec un record parfait en campagne de qualification pour la Coupe du monde.

Les Three Lions ont écarté les ménés de Saint-Marin avant de se rendre en Albanie pour remporter une victoire de routine 2-0.

La Pologne représente la mission la plus difficile de Gareth Southgate dans le groupe I.

Mais après avoir inscrit sept buts et n’en avoir concédé aucun lors de ses deux premiers matches, l’Angleterre sera confiante de remporter trois autres points.

La Pologne, quant à elle, en a concédé trois lors de son voyage en Hongrie et sera sans le blessé Robert Lewandowski.

63/1 Spécial Bet Builder

Angleterre vs Pologne

Un constructeur de paris permet aux parieurs de Paddy de choisir parmi plusieurs marchés pour un seul événement dans une gamme de sports et de les combiner en un seul pari.

L’Angleterre gagnera Raheem Sterling pour marquer à tout moment Luke Shaw sera réservé Rafal Augustyniak sera réservé

Les QUATRE sélections combinées créent des cotes de 63/1 – RETOUR ICI *

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION À RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Nous soutenons donc l’Angleterre pour la victoire et le capitaine Harry Kane pour remplir ses bottes par marquant plus de 2 buts à 11/4.

Les nouveaux clients de Paddy Power peuvent utiliser leur Pari sans risque de 20 €* sur notre astuce et si nous réussissons – vous gagnerez 75 £!

Si nous nous trompons, vous récupérez votre argent directement sous forme d’espèces. C’est aussi simple que ça.

Mais si vous avez envie de soutenir quelque chose avec une cote beaucoup plus grande, vous pouvez soutenir notre constructeur de pari quadruple avec une cote de 63/1.

Nos sélections sont: L’Angleterre gagnera, Raheem Sterling marquera à tout moment, Luke Shaw sera réservé, Rafal Augustyniak sera réservé

20 £ sur ce retour 1 287 £ si cela passe.

LUNDI BOOST

Offre de paris Everton vs Crystal Palace: Obtenez Eagles à 33/1 ou Toffees à 8/1

OFFRE PREM

Offres de paris Man Utd vs Brighton: Red Devils gagne à 7/1 ou Seagulls à 40/1

SUPER BOOST

Augmentation des cotes Leicester vs Man City: renards à 40/1 ou City à 7/1 avec 888 Sport

GRANDES CHANCES

Amélioration des cotes d’Arsenal vs Liverpool: Gunners à 16/1 ou Reds à 11/1 avec 888 Sport

BET BONUS

Paris gratuits et offres d’inscription: Betfair, Paddy Power, William Hill et plus

INSCRIVEZ-VOUS DES OFFRES

888 Sport – Réclamez un pari de 30 £ sans risque ou un bonus de casino en tant que nouveau client

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé Gamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

* Nouveaux clients uniquement. Placez votre PREMIER pari sur n’importe quel marché de paris sportifs et s’il perd, nous vous rembourserons votre participation en CASH. Le remboursement maximum pour cette offre est de 20 £. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’Apple Pay seront éligibles à cette promotion. Les conditions générales s’appliquent. Paddy’s Rewards Club: obtenez un pari gratuit de 10 € lorsque vous placez 5 paris de 10 € et plus. Les conditions générales s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

Troy Deeney dit qu’il se sentirait plus en sécurité avec Nick Pope dans le but pour l’Angleterre que Jordan Pickford, alors que le manager du club du pape Sean Dyche chante également ses louanges