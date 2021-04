Obtenez un pari sans risque de 30 £ pour la finale de la Coupe EFL avec BetVictor

BetVictor propose aux nouveaux clients un pari sans risque de 30 £ pour la finale de la Coupe EFL entre Manchester City et Tottenham.

L’offre est disponible lorsque vous vous inscrivez à BetVictor et placez un pari de 30 £.

Manchester City affronte Tottenham en finale de la Coupe EFL

BETVICTOR OBTENEZ UN PARI SANS RISQUE DE 30 € *

Ensuite, si votre premier pari perd, vous serez remboursé jusqu’à 30 £.

Pour réclamer cette offre

1 Inscrivez-vous ici * 2 Pariez minimum 5 £ / maximum 303 £ Récupérez votre argent en cas de perte (jusqu’à 30 £).

Cette offre peut être utilisée sur n’importe quel match, y compris la finale de la coupe, mais doit être réclamée dans les sept jours suivant l’inscription.

City affronte Tottenham alors qu’ils tentent de remporter la Coupe de la Ligue pour la quatrième année consécutive et la sixième fois en huit ans.

Les Spurs entrent dans le match dirigé par Ryan Mason après avoir limogé Jose Mourinho cette semaine.

Ryan Mason a pris en charge son premier match cette semaine

Le joueur de 29 ans a remporté une victoire tardive lors de son premier match de Premier League en charge – avec une victoire 2-1 contre Southampton.

Mais City devrait être une perspective différente alors qu’ils tentent de sécuriser le match aller d’un triplé potentiel pour cette saison.

