Obtenez un prix 40/1 sur Derek Chisora ​​ou 25/1 sur Joseph Parker dans une nouvelle offre client

William Hill offre aux nouveaux clients des cotes améliorées sur Derek Chisora ​​vs Joseph Parker ce samedi.

Chisora ​​peut être soutenu à 40/1 tandis que le favori Parker peut être soutenu à 25/1.

Derek Chisora ​​affronte Joseph Parker ce week-end

L’offre est disponible pour les clients suivants et uniquement sur mobile.

Le pari maximum pour l’un ou l’autre combattant est de 1 £ et les gains seront payés en paris gratuits.

L’offre est disponible jusqu’au début du combat samedi soir.

Chisora, 37 ans, entre dans celui-ci à la suite d’une défaite contre Oleksandr Usyk.

Parker, quant à lui, a remporté quatre victoires consécutives après avoir subi des défaites consécutives contre Anthony Joshua et Dillian Whyte en 2018.

Cependant, l’ancien champion des poids lourds de la WBO a été interrogé sur sa volonté d’entrer dans ce domaine.

Whyte a déclaré: «C’est un jeune homme, il est dur, il peut prendre un coup de poing, mais il semble qu’il n’a plus autant de motivation.

«Avec Chisora, nous savons que lorsqu’il est motivé, qu’il a la tête droite et qu’il s’entraîne correctement, il est un problème pour tout le monde.

«J’espère qu’il réussit bien, mais je m’en fiche. Celui qui gagne, c’est bon pour moi. Plus il y a de poids lourds au sommet, mieux c’est. Je suis sûr que le gagnant appellera à nouveau mon nom, mais voyons ce qui se passe. ”

