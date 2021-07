Obtenez un remboursement complet sur les annulations de billets d’avion intérieurs ! EaseMyTrip propose une politique médicale de remboursement complet gratuite

in

EaseMyTrip a lancé une politique de remboursement intégral pour permettre aux clients de demander le remboursement de la totalité du montant au cas où des urgences médicales forceraient l’annulation de billets d’avion nationaux. En vertu de cette politique, l’agence de voyages en ligne remboursera aux clients la totalité du montant, y compris les déductions effectuées par les compagnies aériennes, sans frais supplémentaires. Il s’agit de la première politique de ce type dans l’industrie, a déclaré la société dans un communiqué.

Au milieu de l’incertitude croissante concernant les voyages en raison de Covid-19, l’agence de voyages en ligne espère que la politique unique renforcera la confiance des voyageurs en éliminant le risque de perdre de l’argent au cas où une urgence médicale entraînerait une annulation de réservation. La politique vise également à relancer les industries du transport aérien et du voyage et du tourisme qui ont été parmi les plus durement touchées par la pandémie mortelle.

Le co-fondateur d’EastMyTrip, Rikant Pitti, a déclaré que la société s’engageait à répondre aux besoins des clients et que ce programme unique avait été développé pour leur offrir une flexibilité supplémentaire en ces temps sans précédent. Il a déclaré qu’il existe une forte demande de voyages, mais que les consommateurs restent préoccupés par les remboursements et les annulations de réservation. L’initiative a été lancée dans le cadre des efforts de l’entreprise pour renforcer la confiance des voyageurs et aider le secteur du voyage et du tourisme à se redresser.

Un client réservant un vol intérieur sur le site Web de la compagnie doit choisir la police et peut faire la réclamation simplement en téléchargeant une prescription médicale de la maladie. La société a étendu l’offre à tous les utilisateurs et s’appliquera aux réservations de vols intérieurs effectuées sur EaseMyTrip, que ce soit sur le site Web ou sur le site mobile. Une fois le billet réservé, le client recevra un e-mail sur la politique de couverture d’annulation de vol. La société offre déjà l’option de frais de non-convenance lors des réservations.

EaseMyTrip a été le portail de voyage à la croissance la plus rapide en Inde entre FY18 et FY20 sur la base des revenus bruts des réservations.

