Obtenez un remboursement de 20 £ en CASH si City ne gagne pas le choc de la Ligue des champions

Manchester City se rend en Allemagne pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

Et les bookmakers BetVictor proposent de nouveaux clients qui soutiennent le côté de Pep Guardiola pour gagner un REMBOURSEMENT EN ESPÈCES jusqu’à 20 £ s’ils tirent ou perdent.

GETTY

Spécial BetVictor: Pariez sur Man City pour gagner – Obtenez jusqu’à 20 £ en espèces s’il perd

BETVICTOR: 20 £ SANS RISQUE*

Comment réclamer ..

Borussia Dortmund contre Manchester City

Visitez le site Web de BetVictor en utilisant ce lien ICI *

Créez un nouveau compte et déposez un minimum de 5 £. Inscrivez-vous à cette promotion via l’onglet OFFRES Placez votre premier pari jusqu’à 20 £ sur Man City: To Win – Match Betting – avant 20h le mercredi 14 avril N’oubliez pas, seulement votre PREMIER pari sera éligible pour cette promotion Si vous gagnez, super, BetVictor vous paiera normalement Si vous perdez, ne vous inquiétez pas, BetVictor vous rendra immédiatement votre argent en CASH

Pour réclamer cette offre incroyable – CLIQUEZ ICI*

Avis de contenu commercial: Prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

L’offre fonctionne comme ça – Vous ne pouvez pas perdre!

Si City gagne à la cote actuelle de 4/6, les nouveaux clients qui ont placé 20 £ sur ce résultat recevront plus de 33 £, soit un bénéfice de 13 £.

Mais si le Borussia Dortmund réussit un choc inattendu avec une victoire ou un match nul, BetVictor remboursera VOTRE mise jusqu’à 20 £.

Donc, soit vous faites un profit, soit vous récupérez votre argent en espèces. C’est une offre sans risque.

Les Citizens se dirigent vers l’Allemagne avec un avantage global de 2-1 grâce aux buts au match aller de Kevin De Bruyne et Phil Foden.

Et ils se sentiront confiants d’atteindre les demi-finales pour la deuxième fois en cinq ans après avoir remporté 15 de leurs 19 dernières sorties européennes.

Guardiola a reposé SEPT joueurs pour la défaite du week-end contre Leeds.

Mais De Bruyne, Foden, Ilkay Gundogan et Ruben Dias devraient tous revenir pour la confrontation en quart de finale de mercredi

GRANDS BOOSTS

Premier League: Meilleures cotes pour West Brom vs Southampton et Brighton vs Everton

BET BONUS

Paris gratuits et offres d’inscription: Betfair, Paddy Power, William Hill et plus

GRANDES OFFRES

Masters 2021: obtenez 120 £ en paris gratuits à Augusta cette semaine

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé Gamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

* 18 + nouveaux clients uniquement. Opt-in. Placez votre premier pari jusqu’à 20 £ sur Man City: To Win – Match Betting. Nous vous rembourserons en espèces si votre premier pari perd. Valable de 10: 00BST 09.04.21 à 20: 00BST 14.04.21. T & Cs s’appliquent, voir ci-dessous. begambleaware.org | Veuillez jouer de manière responsable.

Darren Bent compare Phil Foden à David Silva et dit que lui et le “ sensationnel ” Jude Bellingham doivent tous deux partir pour l’Angleterre à l’Euro 2020