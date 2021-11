Obtenez un survêtement Juicy Couture gratuit lors de la vente du Cyber ​​Monday d’OLAY

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Qui a encore des courses en eux ?

En l’honneur du Cyber ​​Monday, OLAY propose des tonnes d’offres, dont l’une comprend la notation d’un survêtement Juicy Couture gratuit en édition limitée (d’une valeur de plus de 200 $) inspiré de leur collection Vitamin C + Peptide 24. Pour ramener une pièce du début des années 2000 dans votre garde-robe, il vous suffit de dépenser 150$ sur le site d’OLAY. Mais heureusement, ce n’est pas difficile à faire puisque la marque de soins de la peau propose tellement de produits emblématiques que vous voudrez vous offrir et offrir aux autres !

De plus, OLAY offre aux acheteurs une réduction de 25 % sur tout le site jusqu’au 30/11. Et si ces offres ne suffisent pas, vous pouvez obtenir 15 % de réduction sur l’un des ensembles-cadeaux sélectionnés par OLAY et profiter de la livraison gratuite sur toutes les commandes !

Ci-dessous, nous avons rassemblé quelques-uns de nos produits OLAY préférés pour vous aider à améliorer votre jeu de soins de la peau tout en économisant gros !