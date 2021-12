Obtenez un téléphone gratuit ou économisez jusqu’à 1 200 $

Les smartphones font partie intégrante des affaires, vous voudrez donc vous assurer d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix lorsque vous organiserez votre téléphone d’entreprise. Que vous soyez un commerçant indépendant ou que vous dirigiez un empire en plein essor, vous pouvez vous épargner une petite fortune grâce aux offres actuelles de Verizon Business.

En rapport: Guide d’achat Verizon

Il existe trois façons remarquables d’économiser de l’argent dans cette promotion, couvrant toute la gamme des besoins de l’entreprise :

Les nouveaux clients peuvent obtenir 400 $ de rabais sur chaque nouveau smartphone — Cette offre variée s’applique à la plupart des stocks de téléphones Verizon et peut être cumulée avec d’autres promotions. Tout ce qui est requis pour se qualifier est une nouvelle ligne et un accord de paiement de deux ans ou de l’appareil.

Achetez un téléphone, obtenez jusqu’à 800 $ de rabais sur un autre — Une entreprise est plus susceptible que la plupart des particuliers d’avoir besoin de plus d’un téléphone. Combiné à l’offre ci-dessus, l’achat de deux téléphones chez Verizon peut vous faire économiser jusqu’à 1 200 $. Cela signifie que vous pouvez acheter l’iPhone 13 ou le Pixel 6, en obtenir un deuxième gratuitement et économiser 400 $ supplémentaires sur le premier téléphone. En d’autres termes, vous pourriez obtenir deux appareils iPhone 13 pour seulement 399,99 $ après vos crédits.

Obtenez un téléphone gratuit — Si vous n’avez besoin que d’un seul appareil pour les besoins de votre entreprise, certains excellents smartphones sont gratuits avec une nouvelle gamme. Cela inclut certains appareils d’une valeur au détail supérieure aux 400 $ d’économies dont tous les nouveaux clients peuvent profiter, tels que l’iPhone 12 et le Galaxy S20 FE.

Comme dans toutes vos querelles commerciales, vous voudrez faire votre propre diligence sur les termes et conditions des accords, mais il est peu probable que vous trouviez de meilleures offres pour mettre à niveau votre entreprise prête pour 2022.

Pour explorer toutes les offres Verizon Business et les différentes manières d’économiser, cliquez sur le bouton ci-dessous. Vous pouvez également découvrir les autres offres Verizon disponibles sur notre hub dédié aux offres Verizon.

commentaires