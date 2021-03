Obtenez une bonne affaire sur le Cricut Explore Air 2 maintenant

Notre examen Cricut Explore Air 2 contient tous les détails, mais il s’agit essentiellement d’une machine de découpe de précision pour l’artisanat. Il peut également dessiner, écrire et marquer avec plus de 100 matériaux alternatifs différents. Vous pouvez même l’utiliser pour fabriquer des vêtements thermocollants, des projets Infusible Ink, des décalcomanies, des cartes de vœux, des autocollants, des pochoirs, des bijoux et bien plus encore.

Et le Cricut Maker?

Vous pouvez en savoir plus sur la machine phare de Cricut dans notre revue Cricut Maker. Il fait tout ce que fait l’Explore Air 2, et bien plus encore. Il coupe plus de 300 matériaux différents au lieu d’un peu plus de 100 comme le Cricut Explore Air 2. En plus d’écrire, de dessiner et de marquer, il peut également débosser et graver. C’est la machine que vous voulez probablement pour l’artisanat sérieux ou si vous envisagez de vendre votre travail. Si vous attendez un accord, le moment est venu – vous économiserez 70 $ sur le prix de détail.