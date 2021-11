Obtenez une bonne affaire sur un budget

Le Black Friday approche à grands pas. Le grand événement commercial devrait être celui où nous obtiendrons des offres incroyables sur toutes sortes de produits, y compris ceux sur des articles coûteux comme l’iPhone, le MacBook Air, etc. Mais vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup pour obtenir une bonne affaire. En fait, nous nous attendons à des tonnes d’excellentes offres Black Friday à moins de 100 $.

Le Black Friday lui-même est prévu pour le 26 novembre, ce qui signifie essentiellement que nous devrions nous attendre à voir des offres dans un avenir très proche. Nous nous attendons à voir d’excellentes offres sur toutes sortes de produits, y compris les écouteurs, les appareils domestiques intelligents, etc.

Nous mettrons à jour ce guide au fur et à mesure que nous obtiendrons plus d’offres tout au long de l’événement de magasinage. En d’autres termes, si vous ne trouvez pas immédiatement une offre qui correspond à vos besoins, assurez-vous de vérifier régulièrement.

Peu importe ce que vous recherchez, voici les meilleures offres du Black Friday à moins de 100 $. Et, si vous cherchez autre chose, assurez-vous de consulter notre guide complet des offres du Black Friday.

Offres de maison intelligente Black Friday à moins de 100 $

Les produits pour la maison intelligente s’améliorent de plus en plus, vous permettant de contrôler rapidement et facilement votre maison en utilisant uniquement votre téléphone ou votre voix. Intéressé à obtenir une bonne affaire pour la maison intelligente pour vous-même ? Voici les meilleures offres de maison intelligente Black Friday à moins de 100 $.

Amazon Echo Dot (3e génération) Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Interrupteur d’éclairage intelligent Wi-Fi TP-Link Kasa Prix : 14,99 $ (5 $ de rabais) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Google Nest Mini (2e génération) Prix : 24,99 $ (25 $ de réduction) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Offres casque Black Friday à moins de 100 $

Vous voulez tirer le meilleur parti de votre expérience d’écoute de musique ? Une bonne paire d’écouteurs vous aidera. Voici les meilleures offres d’écouteurs à moins de 100 $ jusqu’à présent.

Casque Beats Solo3 Prix catalogue : 199,95 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 99,96 $ (50 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Écouteurs sans fil JBL Tune 225TWS True Prix catalogue : 99,95 $ Prix : 59,95 $ Vous économisez : 40,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Casque sans fil JLab Audio JBuds Air True Prix : 34,19 $ (15,69 $ de rabais) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Offres de cuisine du Black Friday à moins de 100 $

Les gadgets de cuisine n’ont pas besoin d’être prohibitifs. Il existe également de nombreuses offres de cuisine à moins de 100 $ à considérer. Voici les meilleures offres de cuisine du Black Friday à moins de 100 $.

Cafetière à portion individuelle et carafe Keurig K-Duo Essentials Prix : 79 $ (20 $ de rabais) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Autres offres du Black Friday à moins de 100 $

Vous cherchez autre chose ? Voici quelques-unes de nos autres offres préférées du Black Friday à moins de 100 $.

E-Reader Kindle Paperwhite Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Quand est le Black Friday ?

Le Black Friday 2021 est prévu pour le 26 novembre, nous commencerons donc à voir d’excellentes offres dans un avenir très proche. Cependant, la plupart des détaillants n’attendront probablement pas pour commencer à publier leurs offres – et en fait, certaines offres sont déjà en ligne. Consultez tous nos autres guides pour trouver par vous-même des offres intéressantes pour le Black Friday.

Black Friday vs Cyber ​​Monday

Alors, faut-il profiter de bonnes affaires le Black Friday, ou attendre le Cyber ​​Monday ? En fin de compte, c’est difficile à dire. Les deux offriront d’excellentes offres, et bien que la plupart des offres soient probablement les mêmes les deux jours, dans certains cas, elles peuvent également être différentes. Nous vous recommandons d’appuyer sur la gâchette d’une offre si vous en trouvez une excellente le Black Friday, car il n’y a aucune garantie que vous obtiendrez une offre similaire ou meilleure le Cyber ​​Monday.