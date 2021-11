Obtenez une carte microSD de 128 Go et un adaptateur pour seulement 20 $

Le stockage extensible dans les téléphones Android disparaît rapidement, mais de nombreux autres appareils le proposent toujours. Si vous avez une tablette Android, une console Nintendo Switch ou peut-être un appareil photo reflex numérique, vous voudrez regarder cette offre. Vous pouvez récupérer la carte microSD Amazon Basics 128 Go pour seulement deux dizaines pour le moment.

La carte microSD Amazon Basics 128 Go est livrée avec un adaptateur pleine taille. Il est compatible avec presque tout ce qui a un slot microSD, ce qui en fait un achat extrêmement polyvalent. Insérez-le dans votre GoPro ou votre drone, puis importez tous vos fichiers multimédias sur votre ordinateur portable à l’aide de l’adaptateur. C’est un outil pratique, surtout si vous prenez régulièrement des photos et des vidéos de haute qualité.

Que ce soit votre téléphone qui a besoin de mémoire supplémentaire ou autre chose, cette carte mémoire fera le travail. Il a des vitesses de lecture/écriture élevées allant jusqu’à 100 Mo, UHS Speed ​​Class U3 et Speed ​​Class 10. Cela le rend idéal pour le stockage et le transfert de fichiers de données volumineux. Capturer des images ou des vidéos en 4K ne sera pas du tout un problème.

Carte microSDXC de 128 Go Amazon Basics avec adaptateur | 20 $



Vous avez 20 $ ? Vous avez de la chance car vous pouvez accrocher cette carte microSD de 128 Go avec un adaptateur pour ce prix. Amazon Basics propose une carte mémoire fiable, de haute qualité et extrêmement durable. En plus d’être étanche, cette carte microSD offre des vitesses de lecture/écriture élevées allant jusqu’à 100 Mo à la table.

20 $ sur Amazon

Amazon a ajouté quelques couches de sécurité pour garder vos précieuses données intactes. Cette carte microSD de 128 Go a un indice d’étanchéité IPX6. Amazon affirme également que cette carte mémoire est antichoc et peut survivre à des températures comprises entre -10° et 80°, aux rayons X et aux aimants. En continuant tout cela, cette carte mémoire survivra aux chutes accidentelles ou trempées sans accroc.

Si vous possédez la console portable de Nintendo, cette carte SD est idéale pour vous. Il prend en charge la Nintendo Switch afin que vous puissiez y stocker vos données de jeu et les sauvegarder. Il y a un nombre infini d’utilisations pour cette carte microSDXC Amazon Basics 128 Go. À seulement 20 $, vous pouvez en saisir une poignée pour tous vos appareils qui ont besoin de plus de mémoire.

