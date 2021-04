Obtenez une énorme augmentation des prix avec West Ham à 33/1 et Chelsea à 8/1 dans le choc de la Premier League

Les parieurs peuvent réclamer d’énormes augmentations de prix pour le choc critique de ce week-end entre West Ham et Chelsea.

Les hôtes West Ham sont disponibles à un énorme 33/1 tandis que Chelsea peut être soutenu à 8/1.

West Ham et Chelsea se rencontrent ce week-end alors que la bataille pour la Ligue des champions se poursuit

888SPORT GET WEST HAM AU 33/1 OU CHELSEA AU 8/1 *

Pour bénéficier de l’offre, inscrivez-vous simplement à 888Sport en utilisant le code d’offre 888ODDS.

West Ham avait une fiche de 18/5 tandis que Chelsea avait une fiche de 8/11, donc les deux prix sont massivement améliorés avant le choc critique, les deux se battant pour une place en Ligue des champions.

Chelsea est actuellement en avance sur West Ham sur la différence de buts avec seulement six matchs à jouer.

Et les deux équipes entrent en jeu sous une forme mixte après avoir remporté deux de chacun de leurs cinq derniers matchs.

