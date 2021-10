Obtenez une image incroyable à un prix raisonnable

Vous n’avez pas à payer un bras et une jambe pour obtenir un téléviseur solide. Les fabricants de téléviseurs ont travaillé dur pour fabriquer de meilleurs téléviseurs à bas prix et, par conséquent, vous pouvez obtenir un excellent téléviseur pour seulement quelques centaines de dollars. Bien sûr, ils n’ont pas nécessairement toutes les fonctionnalités offertes par leurs frères et sœurs plus chers, mais ils ont quand même beaucoup à offrir. Néanmoins, en raison du nombre d’options disponibles, il peut être difficile de trouver les meilleurs téléviseurs à petit budget.

Il y a un certain nombre de choses à considérer avant d’acheter un nouveau téléviseur. La première chose à considérer est peut-être la taille du téléviseur. De nos jours, les téléviseurs sont disponibles dans une vaste gamme de tailles, bien que les plus grandes soient généralement assez chères. Pour la plupart, nous recommandons un téléviseur d’environ 55 ou 65 pouces.

Vous voudrez également considérer la résolution du téléviseur. En 2021, vous ne devriez pas acheter un téléviseur dont la résolution est inférieure à 4K. La 4K est la norme, et même les téléviseurs bon marché ont une résolution 4K. Certains téléviseurs ont une résolution de 8K, mais ils sont très chers. Et, vous aurez envie de penser au type d’affichage. Vous pouvez en savoir plus sur les types d’affichage ici.

Pour en savoir plus sur les éléments à prendre en compte lors de l’achat d’un nouveau téléviseur, consultez notre guide complet. Et, lisez ici les différents formats HDR. Sinon, lisez la suite pour les meilleurs téléviseurs à petit budget. Notez que nous ne considérons que les téléviseurs de moins de 1 000 $ pour cette liste, mais nous avons également inclus des téléviseurs à des prix beaucoup plus bas.

Meilleur téléviseur économique : Hisense U8G ULED Android TV

Hisense U8G Review Android TV Source de l’image: Christian de Looper pour .

Avantages: Android TV, la technologie ULED est excellente, décalage d’entrée relativement faible

Les inconvénients: Un budget serré, les angles de vision ne sont pas les meilleurs

Vous recherchez le meilleur téléviseur que vous puissiez trouver à moins de 1 000 $ ? Que diriez-vous d’un modèle qui coûte exactement 1 000 $ – si vous achetez le modèle 55 pouces. Alors que le modèle 65 pouces est plus cher, si vous pouvez maximiser votre budget de 1 000 $, le Hisense U8G est absolument la voie à suivre.

Ce téléviseur a beaucoup à offrir. Pour commencer, le téléviseur utilise la technologie ULED impressionnante de Hisense, qui lui donne des couleurs magnifiquement vibrantes et des niveaux de noir profonds. De plus, le téléviseur a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et prend en charge des normes telles que Dolby Vision et HDR 10.

Le logiciel du téléviseur est Android TV et, en général, il fonctionne bien ici. Android TV est assez facile à naviguer et vous donnera accès à tous vos services basés sur Google, comme Google Assistant. Vous pouvez également l’utiliser pour diffuser du contenu à partir de votre téléphone.

Alors, quels sont les inconvénients du Hisense U8G ? Eh bien, le principal est que le téléviseur n’a pas nécessairement les meilleurs angles de vision, donc si vous avez un grand salon, ce n’est peut-être pas le meilleur choix. De plus, le téléviseur est un budget limité sur cette liste, donc si votre budget est inférieur, continuez à lire. Malgré ces problèmes, si vous pouvez vous permettre le Hisense U8G, cela vaut vraiment la peine de l’acheter.

Meilleur téléviseur Roku bon marché: TCL 6-Series avec Roku

Source de l’image de la série TCL 6 : TCL

Avantages: Excellente qualité d’image, technologie Mini-LED, Roku est solide, bien conçu

Les inconvénients: Les angles de vision ne sont pas les meilleurs

TCL a longtemps construit certains des meilleurs téléviseurs sur le marché, et si vous êtes à la recherche d’un téléviseur incroyable avec Roku intégré, le plus récent téléviseur TCL de la série 6 est la voie à suivre.

Le téléviseur utilise la technologie QLED popularisée par Samsung, ce qui signifie essentiellement que vous obtiendrez des couleurs vives et une image lumineuse. Sûr de dire, peu importe ce que vous regardez, le téléviseur devrait le faire. Non seulement cela, mais vous obtiendrez des choses comme un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une technologie de taux de rafraîchissement variable – vous pourrez ainsi profiter de vos consoles de jeu récentes. C’est assez génial pour les joueurs. Notez que vous ne pouvez obtenir qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz à une résolution de 1440p.

Le téléviseur est livré avec Roku intégré, bien qu’un modèle Android TV soit en route. Roku peut sembler un peu daté, mais il est très facile à utiliser et prend en charge tous les meilleurs services de streaming. Non seulement cela, mais le système d’exploitation prend également en charge Google Assistant et Alexa, ainsi que AirPlay et HomeKit d’Apple.

La série TCL 6 est plutôt géniale, mais elle n’est pas nécessairement parfaite. Les angles de vision sur le téléviseur sont un peu étroits, donc encore une fois, ce n’est pas le meilleur choix pour ceux qui ont un grand salon. Et, comme le Hisense U8G, le téléviseur repousse les limites du mot « budget ». Mais si vous voulez un téléviseur Roku et que vous pouvez vous permettre de dépenser autant, la série TCL 6 est une excellente solution.

Meilleur téléviseur à moins de 800 $ : Hisense U7G

Hisense U7G sur un meuble TV Source image : Christian de Looper pour .

Avantages: Excellente qualité d’image, Android TV, faible décalage d’entrée

Les inconvénients: Pas le panneau de la plus haute qualité

Si le Hisense U8G est un peu hors de votre budget mais que vous voulez toujours un excellent téléviseur, alors le Hisense U7G est la voie à suivre. Ce téléviseur offre bon nombre des meilleures fonctionnalités de l’U8G, y compris la technologie ULED, mais coûte moins de 800 $.

Le Hisense U7G a une excellente qualité d’image. Il tire également parti de la technologie ULED de Hisense, et il dispose d’une gradation locale complète pour obtenir des niveaux de noir plus sombres. Sans parler du fait que le téléviseur a une excellente luminosité et une bonne gestion de la réflexion.

Comme l’U8G, l’U7G intègre également Android TV, vous pourrez donc profiter de tous vos services Google préférés. Ce téléviseur est capable de gérer relativement bien Android TV, ce qui est agréable à voir.

Le Hisense U7G est un excellent téléviseur, mais il n’est pas parfait. Souvent sur les téléviseurs bas de gamme, les entreprises utilisent des panneaux d’affichage légèrement bas de gamme. Lorsque vous regardez des films et la télévision, vous ne le remarquerez pas vraiment, mais de temps en temps, vous pouvez voir des variations de couleurs sur l’écran. Encore une fois, la plupart ne le verront pas du tout. Et malgré cela, le Hisense U7G est toujours facilement le meilleur téléviseur à moins de 800 $.

Meilleur téléviseur à moins de 500 $ : Vizio V-Series

Source de l’image : Vizio Série V

Avantages: Image solide, assez intelligent

Les inconvénients: Pas le plus brillant, un peu low-tech

Si votre budget est limité à 500 $ ou moins, vous n’avez pas une tonne d’options. Mais c’est exactement là qu’intervient la Vizio V-Series – comme moyen d’obtenir une image solide et une technologie raisonnable pour moins de 500 $.

Le téléviseur n’a peut-être pas le design le plus flashy, mais la qualité d’image est en fait assez bonne. Vous obtiendrez une résolution 4K, avec un décalage d’entrée relativement faible. De plus, le téléviseur gère bien les reflets, vous ne devriez donc pas avoir à faire face à trop d’éblouissement. C’est une bonne nouvelle.

Le Vizio V-Series possède également d’excellentes fonctionnalités intelligentes. Vous obtiendrez le système d’exploitation SmartCast TV de Vizio, qui prend en charge la majorité des services de diffusion en continu, et prend en charge des éléments tels que Google Cast et AirPlay 2, afin que vous puissiez diffuser du contenu à partir de votre téléphone. Il fonctionne également avec Google Assistant, Alexa et HomeKit d’Apple.

Il y a quelques inconvénients à la Vizio V-Series. Notamment, le téléviseur n’est pas aussi lumineux que certaines autres options, et il n’y a pas de gradation locale, donc les niveaux de noir ne sont pas aussi profonds. Pourtant, le téléviseur a beaucoup à offrir dans la gamme de prix.

Meilleur téléviseur à moins de 300 $ : série 4 de TCL

Source de l’image de la série TCL 4 : Vizio

Avantages: Android TV, bon marché, ne respecte le budget que dans les plus petites tailles

Les inconvénients: L’image laisse un peu à désirer, un peu lente

Si votre budget est vraiment limité, la série TCL 4 est probablement la solution. Le téléviseur n’offre pas nécessairement de nombreuses fonctionnalités de haute technologie, et la qualité d’image est loin d’être aussi bonne que celle des options les plus chères. Mais il reste solide et bat tous les concurrents dans cette gamme de prix.

Bien que bon marché, le téléviseur offre toujours une image décente pour le prix. Notamment, il a une résolution 4K et un bon rapport de contraste malgré le fait qu’il ne soit pas très lumineux. Non seulement cela, mais le contenu en basse résolution a l’air plutôt bien sur ce téléviseur.

Le téléviseur est également livré avec Android TV, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent une expérience intelligente. Comme mentionné, Android TV vous permet d’accéder à vos services Google préférés et de diffuser du contenu à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur. De plus, vous pourrez utiliser Google Assistant pour contrôler les appareils domestiques intelligents et trouver des informations sur le Web.

Alors quels sont les inconvénients ? L’image a quelques avantages, mais elle ne rivalise pas avec les options haut de gamme. Et, le design est un peu ennuyeux. Mais si vous avez un budget de 300 $, le téléviseur est vraiment imbattable.

