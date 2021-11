Obtenez une manette sans fil Stadia et Chromecast Ultra pour seulement 22 $ pour célébrer le deuxième anniversaire de la plate-forme

Aujourd’hui marque le deuxième anniversaire de Google Stadia, qui a fait ses débuts le 19 novembre 2019. Bien que son succès au cours de ces deux années soit probablement un débat pour un autre jour, il a certainement contribué à attirer l’attention sur le concept de cloud gaming et de streaming de jeux. Pour commémorer le deuxième anniversaire de la plate-forme, Google propose une promotion anticipée du Black Friday pour les amateurs de Stadia (ou les curieux), faisant de la Premiere Edition pratiquement un achat impulsif.

Si vous attendiez le bon moment pour l’essayer par vous-même et jouer à des jeux basés sur le cloud, ou si vous voulez simplement jouer à vos jeux cloud sur votre téléviseur, voici votre opportunité. Régulièrement à 80 $, le forfait est maintenant disponible pour 22,22 $ avec la livraison gratuite, une économie de 72 %. Cela inclut un Google Chromecast Ultra, une solution de streaming légèrement plus ancienne que le nouveau Chromecast avec Google TV (qui a également été mis en vente récemment), mais toujours un produit très performant, surtout pour un prix si bas.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Et bien sûr, le pack comprend la manette Stadia qui se connecte via Wi-Fi pour améliorer votre expérience de jeu dans le cloud. Combinez les deux avec une connexion Internet rapide, et Stadia pourrait être exactement ce que vous recherchez.

D’autant plus qu’un Chromecast est utile pour bien plus que Stadia, c’est une valeur assez excellente. Google n’a pas annoncé combien de temps vous disposez pour profiter de cette offre, mais celle-ci ressemble certainement à une offre à durée limitée, alors profitez de ces économies pendant que vous le pouvez.

Voir sur Google Store

Si vous envisagez d’acheter des jeux sur Stadia, il existe également une autre offre qui pourrait susciter votre intérêt. Si vous achetez un jeu pour plus de 29,99 $ sur la vitrine Stadia, vous obtiendrez un pack Premiere Edition entièrement gratuit.

Ce n’est pas tout à fait 22 $, mais c’est essentiellement comme acheter un jeu à 30 $ pour seulement 8 $ tout en bénéficiant de cette autre offre – et si vous obtenez un jeu plus cher, c’est une remise importante. Certains jeux que vous pouvez acheter dès maintenant à ce prix incluent Assassin’s Creed Rogue, Katamari Damacy REROLL, The Jackbox Party Pack 8 et Monster Boy and the Cursed Kingdom.

Cette offre se poursuivra jusqu’au 29 novembre, alors soyez rapide et obtenez-la maintenant. Vous pouvez consulter les conditions ici.

Le widget de Gmail a l’air bien et fait encore plus avec un matériel complet que vous actualisez (téléchargement APK)

Le courrier est entièrement matériel

Lire la suite

A propos de l’auteur

Arol Wright (152 articles publiés)



Arol est journaliste technique et contributeur à Android Police. Il a également travaillé comme rédacteur d’actualités/de reportages chez XDA-Developers et Pixel Spot. Actuellement étudiant en pharmacie, Arol a un faible pour tout ce qui touche à la technologie depuis son enfance. Lorsqu’il n’écrit pas, vous le trouverez soit plongé dans ses manuels, soit en train de jouer à des jeux vidéo.

Plus d’Arol Wright