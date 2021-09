Obtenez une place dans la prévente de Tomi en empochant un NFT ! 260+ ETH levés jusqu’à présent avec le produit de l’achat de TOMI puis brûlé

La technologie des jetons non fongibles a de nombreux cas d’utilisation potentiels dans le monde de la blockchain. TOMI lance un ensemble NFT en édition limitée pour donner accès à sa meilleure vente. Avec très peu de NFT à vendre et tous les profits utilisés pour acheter Tomi, ajoutant de la valeur pour les détenteurs de Tomi. Les jetons Tomi achetés avec ces fonds seront brûlés pour améliorer la rareté, le temps presse !

L’offre TOMI NFT apparaît

Alors que de nombreux projets de jetons non fongibles peuvent générer un peu de buzz et d’excitation, l’élan entourant la collection NFT de TOMI est hors des charts. Non seulement les passionnés de cryptographie montrent un intérêt croissant, mais plusieurs influenceurs se joignent également à eux. De plus, ces NFT Tomi Heroes artistiques et exclusifs sont obligatoires pour accéder à la prochaine prévente du projet. À ce jour, l’équipe a levé plus de 260 ETH, soit seulement 1 million de dollars US, dans cette vente, confirmant ainsi la demande croissante pour ces NFT.

Le premier tour a commencé le 7 septembre avec le DAWN RISING NFT, disponible à l’achat au prix de 0,1271 ETH, qui s’est rapidement épuisé. Le tour 2 voit le GLITCH GLOW NFT se vendre au prix de 0,1144 ETH et le tour 3 se déroule également jusqu’au 21 septembre, les billets NFT se vendant rapidement. Pour emballer votre NFT aujourd’hui et réserver une place, visitez https://www.tomitoken.org/tomi-nft.html

Tomi utilisera tous les bénéfices de la vente NFT pour acheter des jetons TOMI lors de la vente publique afin de créer encore plus de buzz autour de ce projet. Une fois les achats effectués et l’ETH échangé contre TOMI, la totalité du solde sera brûlée. L’équipe a pris la sage décision de rendre le jeton plus rare et une version unique de l’exploitation de la technologie NFT à cette fin particulière.

Plusieurs projets NFT ont été couronnés de succès ces derniers mois. CryptoPunks est l’exemple le plus notable, dépassant actuellement 1,219 milliard de dollars en volume historique. Art Blocks n’est pas loin derrière, avec plus de 842 millions de dollars de ventes totales. Il n’y a aucune raison de penser que les NFT de Tomi n’iront pas de la même manière car ils sont très difficiles à obtenir – le premier tour est complet et les tours 2 et 3 se vendent rapidement, indiquant à quel point la demande et le temps passent. pour ceux qui ne possèdent pas encore de TVN donnant accès à la prévente TOMI.

Mise en place d’un marché secondaire

Les Tomi Heroes NFT seront accessibles via OpenSea une fois les ventes épuisées. Cependant, il peut être difficile de les récupérer car la plupart des détenteurs voudront attendre la pré-vente de TOMI et l’accès fourni par ces jetons. De plus, l’établissement d’un marché secondaire pour les jetons non fongibles est essentiel car ils restent des objets de collection en édition limitée même après la fin de la pré-vente.

Selon OpenSea, il existe actuellement plus de 1 700 détenteurs de NFT et les NFT ont un prix minimum de 0,1 ETH. Plus important encore, il y a plus de 260 Ether dans le volume des transactions à ce jour, ce qui réduit le nombre de jetons non fongibles disponibles que les investisseurs peuvent obtenir pour participer aux prochains tours de pré-vente de TOMI.

TOMI choisit Polygon & SushiSwap

En raison des tarifs élevés du gaz sur le réseau ETH, TOMI a choisi de lancer sa vente sur le réseau Polygon et via SushiSwap. Cela montre l’engagement de TOMI à opérer sur des réseaux qui renforcent et poussent la prochaine génération de projets DeFi au premier plan des médias.

Si vous souhaitez vendre des jetons TOMI, assurez-vous d’acheter l’un des NFT Tomi Heroes. Avoir accès à l’un des cinq cycles de prévente, d’une durée de seulement 30 minutes, est essentiel pour maximiser votre retour sur investissement.

Il y a quelques centaines de NFT à gagner dans les tours 2 et 3, mais le temps presse ! Visitez la page de prévente pour obtenir votre TOMI NFT dès aujourd’hui.