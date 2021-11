Obtenez une protection VPN à vie avec cette offre du Black Friday

Les particuliers, les entreprises et même les gouvernements sont victimes de ransomwares et de pirates informatiques, c’est pourquoi un VPN de haute qualité qui peut aider à prévenir les intrusions, le vol et l’espionnage peut être utile. Pour le Black Friday, vous pouvez obtenir le KeepSolid VPN Unlimited : abonnement à vie pour seulement 20 $ (reg. 199 $).

Le réseau de serveurs sécurisés de KeepSolid est situé dans le monde entier et les utilisateurs bénéficieront d’une bande passante et d’une vitesse illimitées. KeepSolid déclare qu’ils disposent d’un cryptage de qualité militaire, de serveurs P2P accessibles et de nombreux protocoles VPN, qui devraient empêcher tout spyware, malware ou virus d’entrer sur vos appareils.

Le KeepSolid VPN Unlimited: Lifetime Subscription est fourni avec des licences pour jusqu’à 5 appareils, et KeepSolid est compatible avec iOS, macOS, Android, Linux, PC et de nombreux autres systèmes d’exploitation populaires. Vous aurez accès au support client de KeepSolid 24h/24 et 7j/7.

Cependant, cette offre du Black Friday ne durera pas éternellement, alors assurez-vous de vous procurer KeepSolid VPN Unlimited: Abonnement à vie pour seulement 20 $ aujourd’hui et surfez sur Internet l’esprit tranquille.

Prix ​​sujet à changement

Ce contenu est de notre partenaire StackCommerce. GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.