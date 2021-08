Obtenez une récompense de 1 000 $ pour le trading de SimpleFX en septembre

L’application de crypto-monnaie primée offre jusqu’à 1 000 $ de cashback en Bitcoin uniquement pour le trading en septembre. L’offre n’est valable que du 1er septembre au 30 septembre. Ne perdez pas cette opportunité. Rejoignez le SimpleFX Cashback de septembre en vous rendant sur SimpleFX.

Inscrivez-vous en quelques secondes à l’aide d’une adresse e-mail et optez pour le « September Cashback ». Vous choisissez ensuite parmi des centaines de symboles à trader avec un effet de levier allant jusqu’à 1: 500. Ils ont les meilleurs instruments de trading, des actions les plus chaudes aux crypto-monnaies tendance. Plus vous tradez, plus vous obtiendrez de bénéfices avec le cashback exclusif de Bitcoin.

SimpleFX est l’un des premiers courtiers à proposer des comptes de trading de crypto-monnaie et se tient au courant des tendances. Récemment, il a adopté les options de paiement Binance Smart Chain (BEP-20). Désormais, les commerçants peuvent effectuer des transferts faciles avec les frais les plus bas possibles. Les paiements en devises locales sont également disponibles dans certains pays.

Opportunités disponibles en plus du cashback Bitcoin

Vous souhaitez échanger avec Tesla et Pfizer ? Qu’en est-il de l’or et du pétrole ? Fonctionnez avec tous à tout moment depuis votre téléphone ou votre ordinateur portable. L’application est disponible sur Android, iPhone et depuis vos navigateurs web pour faciliter les opérations en déplacement. Vous pouvez même tester l’environnement de trading intuitif en créant des comptes de démonstration gratuits et complets. Faites des transactions d’essai avec Bitcoin, Ethereum ou Gold sans aucun risque.

Chez SimpleFX, vous bénéficiez également du programme de parrainage le plus commercial, avec jusqu’à 50 % de partage des revenus pour chaque parrainage d’affilié. Le trading d’actions mondiales, de devises, d’indices, de crypto-monnaies, de métaux précieux et de matières premières n’a jamais été aussi bon.

SimpleFX, l’application de trading unique avec des fonctionnalités imbattables

Jusqu’à 1 : 500 de levierComptes multidevises Sans commission, spreads les plus bas du marchéPart de revenus de 50 % pour les référencesInscription facile par e-mailComptes de démonstration gratuits

Pensez-vous que ça va? Essayez l’application SimpleFX. Inscrivez-vous et échangez vos comptes réels en septembre pour obtenir 40% de cashback payé en Bitcoin sur SimpleFX. Chaque commerçant peut recevoir jusqu’à 1000 $ US de récompenses.

