Obtenez une superbe montre intelligente avec une autonomie de 14 jours sur Amazon pour seulement 120 $ – .

Il n’y a pas d’autre smartwatch sur la planète qui se rapproche de la vente aussi bien que l’Apple Watch. Nous doutons fortement que cela change de si tôt. La montre intelligente incroyablement populaire d’Apple est vraiment géniale, mais il existe également d’autres options que vous voudrez peut-être consulter.

Le populaire Montre intelligente Amazfit GTS est un excellent exemple, offrant des choses comme la prise en charge d’Android en plus de la prise en charge de l’iPhone, du suivi du sommeil intégré et d’une autonomie impressionnante de 14 jours. Rendez-vous sur Amazon et vous trouverez le GTS d’Amazfit dans plusieurs coloris pour une fraction de ce qu’Apple facture pour ses derniers modèles Apple Watch.

Pour les utilisateurs d’iPhone, l’Apple Watch offre une expérience intégrée incroyable que vous ne pourrez jamais associer à une montre intelligente d’une autre marque. Vous trouverez également des offres intéressantes en ce moment sur Amazon si vous êtes à la recherche d’un nouveau modèle. Économisez jusqu’à 80 $ sur le Apple Watch série 6 dans plusieurs combinaisons de couleurs, jusqu’à 20 $ sur le Apple Watch SE, ou consultez le Apple Watch série 3 alors que c’est le prix le plus bas de tous les temps de seulement 169 $.

Maintenant, si vous êtes un utilisateur Android ou si vous êtes un propriétaire d’iPhone à la recherche d’autres bonnes options de smartwatch à considérer, il existe certainement des alternatives Apple Watch qui valent la peine d’être examinées, y compris une en particulier qui est en vente actuellement. pour un sou de moins de 120 $.

Le Montre intelligente Amazfit GTS est une superbe montre intelligente d’une marque que beaucoup de nos lecteurs reconnaîtront. Vous vous souvenez de l’Amazfit Bip et de l’Amazfit Bip Lite à 70 $ avec une batterie qui dure plus d’un mois sur une seule charge? Cette marque soutenue par Xiaomi a également d’autres montres intelligentes, et il y en a une qui pourrait être l’option la plus élégante de l’entreprise à ce jour. Bien sûr, cela est dû en grande partie au fait qu’il s’agit d’un copieur Apple Watch, mais une Apple Watch qui fonctionne avec Android est quelque chose dont beaucoup de gens ont rêvé.

La montre intelligente GTS d’Amazfit possède une interface utilisateur élégante qui est certainement similaire à watchOS. Il possède également à peu près toutes les fonctionnalités intéressantes que vous pourriez souhaiter, telles que des widgets, une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres, un suivi du sommeil, une surveillance de la fréquence cardiaque toute la journée, un suivi d’activité, etc. En plus de tout cela, la batterie dure 14 jours avec une seule charge. Les différents modèles Apple Watch d’Apple ne peuvent même pas durer deux jours sans mourir, c’est donc un gros avantage pour Amazfit.

C’est vraiment une montre intelligente formidable, mais il y a une autre chose qui fait maintenant un bon moment pour en obtenir une: cela ne coûte que 119,99 $ chez Amazon dans un tas de couleurs différentes!

Voici les informations clés de la liste des produits d’Amazon:

TRACKER DE FITNESS, DE FRÉQUENCE CARDIAQUE ET DE SOMMEIL: La montre intelligente de fitness Amazfit GTS La surveillance optique précise de la fréquence cardiaque vous permet de suivre avec précision les pas en temps réel, la surveillance de la fréquence cardiaque toute la journée, la distance parcourue, les calories brûlées, la qualité du sommeil et les habitudes de sommeil 1,65 ″ ÉCRAN AMOLED TOUJOURS ALLUMÉ: Amazfit GTS dispose d’un écran carré élégant et toujours allumé AMOLED personnalisé de 1,65 pouces qui offre une plus grande surface d’affichage qu’un cadran rond de la même largeur, de sorte qu’il peut transporter plus d’informations Autonomie de la batterie de 14 jours: Notre smartwatch optimise en profondeur la consommation d’énergie des composants pour apporter une endurance longue durée de 14 jours tout en gardant un corps de montre mince, ce qui vous permet d’éviter des charges fréquentes CONTRÔLE DE LA MUSIQUE BLUETOOTH: Le contrôle de la musique Bluetooth vous permet de contrôler directement la musique de votre montre intelligente GTS pendant l’entraînement sans avoir à retirer votre téléphone 5 ATM RÉSISTANT À L’EAU: Amazfit GTS est étanche à une profondeur de 50 mètres et prend en charge plusieurs scénarios de natation. Il peut reconnaître automatiquement votre position de nage et enregistrer des données telles que SWOLF, le rythme ou la consommation de calories

Montre intelligente Amazfit GTS Fitness avec moniteur de fréquence cardiaque, autonomie de 14 jours, contrôle de la musique, 1,6… Prix: 119,99 $

