Obtenez United pour gagner à 7/1 OU Wolves à 40/1 avec le nouveau client spécial 888Sport

Manchester United accueille les Wolves lors de leur affrontement en Premier League lundi soir à Old Trafford pour le coup d’envoi de 2022.

GETTY

Cristiano Ronaldo a marqué des buts importants cette saison pour Manchester United avec sept dans la ligue seulement

Manchester United est sur une excellente forme et était invaincu en décembre avec des victoires contre Arsenal, Crystal Palace et Norwich. Ils affronteront également les prétendants à la relégation Burnley jeudi soir.

Les Red Devils ont été stupéfaits à St James’s Park lundi soir dernier, alors qu’ils ont réussi à sauver un point vers la fin du match.

Ils bénéficieront cependant de deux matchs consécutifs à domicile et leur match contre les Wolves pourrait commencer la seconde moitié de leur saison dans un certain style s’ils continuent avec leur forme.

Les loups ont été l’un des chevaux noirs cette saison et occupaient la huitième place juste devant Leicester fin 2021.

D’une manière ou d’une autre, seuls six buts ont été marqués au cours des huit derniers matchs joués par les Wolves, dont des défaites 1-0 contre les premier et deuxième du classement Man City et Liverpool en décembre.

Ils ont également réussi un match nul et vierge et un point crucial contre Chelsea, qui s’est avéré être leur dernier match de l’année civile.

